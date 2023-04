Dueville, perde il controllo dell'auto e finisce contro il guardrail

Un brutto scherzo forse giocato dal fondo stradale umido a Dueville, dove una donna perde il controllo dell’auto e finisce contro il guardrail. I media locali spiegano che sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco ad estrarre l’automobilista dalla vettura. Ma cosa è successo? Il Giornale di Vicenza lo spiega molto bene: poco prima delle 9.30 di venerdì 14 aprile, “i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Carlesse a Dueville”.

Dueville, perde il controllo dell’auto

Il team del 115 è intervenuto per un’auto finita sotto il guardrail dopo la perdita di controllo del mezzo da parte della conducente. La donna è rimasta ferita ed i vigili del fuoco sono arrivati a razzo da Vicenza con due automezzi. Gli uomini del 115 hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto. Poi e non senza sforzo hanno estratto la vittima in collaborazione con i sanitari del Suem.

L’arrivo di Suem, 115 e carabinieri

La donna, rimasta bloccata al posto guida, è stata immediatamente soccorsa. La conducente è stata stabilizzata e trasferita in pronto soccorso a Vicenza dove la attendono alcuni accertamenti. I carabinieri della territoriale hanno intanto provveduto a deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Il media veneto spiega che “le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora”.