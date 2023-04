Schianto sulla Lecco-Bergamo, centauro di Calolziocorte gravissimo

Ha riportato ferite molto serie dopo quel tremendo schianto sulla Lecco-Bergamo, centauro 62enne gravissimo. Un’auto ed una moto si sono scontrate violentemente in corso Dante. Da quanto si apprende l’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno di oggi a Calolziocorte, all’altezza del civico 18. I media della Bergamasca spiegano che sul posto sono arrivate l’ambulanza, l’automedica e l’Elisoccorso da Como.

Schianto sulla Lecco-Bergamo, centauro gravissimo

Il ferito è il 62enne Valter Tavola, residente in città. L’uomo stava percorrendo viale Dante a bordo della sua Bmw F700 quando per cause affidate al vaglio della polizia locale ha impattato contro una vettura che si stava immettendo sulla Sp da via Cervi. Il centauro è stato immediatamente soccorso e trasportato a Varese in elicottero. Sul posto intanto erano giusti i Carabinieri e Polizia locale che sono tuttora impegnati a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto in queste ore.

La dinamica presunta dell’incidente

Pare che la due ruote stesse percorrendo la strada in direzione Vercurago e ad un certo punto si è scontrata con l’auto che stava per immettersi sulla statale. L’impatto è stato violentissimo e Valter avrebbe riportato severi politraumi. I rilievi sono stati laboriosi e la viabilità è in via di ripristino dopo gli stessi.