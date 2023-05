Un drammatico incidente si è consumato in provincia di Pavia quando un furgone e un’auto sono rimasti coinvolti in uno schianto frontale. Non si registrano vittime. Una persona è rimasta ferita in modo grave.

Nel pomeriggio di martedì 23 maggio, intorno alle ore 16:00, un furgone e un’auto hanno impattato l’uno contro l’altra lungo la Strada Statale che percorre Saronno, in prossimità del confine con Solarolo. A seguito del sinistro, secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, nello schianto sono rimasti coinvolti due uomini di 32 e 44 anni. Entrambi gli uomini sono stati soccorsi dai sanitari del 118, dopo essere stati estratti dalle lamiere contorte dei veicoli dai vigli del fuoco.

Il sinistro stradale ha avuto gravi conseguenze sul traffico. Il tratto di strada interessato dall’incidente, infatti, è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. La decisione è stata presa al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e di mettere in sicurezza il tratto stradale.

L’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente, erano presenti i sanitari del 118, gli uomini delle forze dell’ordine e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Varese. I paramedici hanno prestato soccorso alle due persone che si trovavano alla guida dei veicoli. Le condizioni di entrambi gli uomini sono subito apparse gravi tanto da spingere la centrale operativa del 112 a inviare sul posto quattro ambulanze e un elisoccorso in codice rosso. Uno dei due soggetti, in particolare, è stato trasferta d’urgenza al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. Al momento, non è noto se si tratti del 32enne o del 44enne.

Gli uomini della Polizia Stradale sono intervenuti per effettuare tutti i rilievi necessari in modo tale da chiarire la dinamica dell’incidente.