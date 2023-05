Sovere (Bergamo), 22enne muore in un incidente in moto: aveva chiamato a casa i genitori

Sovere (Bergamo), 22enne muore in un incidente in moto: aveva chiamato a casa...

Una scomparsa difficile da superare quella che ha scosso la comunità di Sovere. La vita di Matteo Gualeni, un giovane di appena 22 anni si è spezzata a seguito di un incidente in moto dai risvolti drammatici. A lasciare particolarmente sgomenti sono state le circostanze della vicenda: il 22enne aveva infatti tranquillizzato i genitori sulle sue condizioni. Purtroppo nelle ore successive si sono andate ad aggravare e per lui non c’è stato nulla da fare.

Bergamo, 22enne muore in un incidente in moto: la vicenda

Stando a quanto si apprende l’incidente è avvenuto nella serata di lunedì 23 maggio. Il giovane motociclista si trovava in sella alla sua moto quando, per cause che sarebbero ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo, uscendo di strada: l’impatto sarebbe stato di una violenza tale che il giovane avrebbe riportato uno schacciamento al torace ed una frattura ad un braccio.

Quando gli operatori sanitari sono intervenuti per soccorrerlo, il giovane motociclista era in uno stato cosciente. Ciò che sarebbe successo nelle ore successive era tuttavia difficile da immaginare.

Chi era Matteo Gualeni

Matteo – riporta la testata “Il Giorno” – era nipote dell’ex segretario provinciale della Cisl, Mario Gualeni. Nei prossimi giorni, il Paese nel quale il giovane viveva, avrebbe dovuto festeggiare il patrono, ma ciò non avverrà per rispettare il lutto.