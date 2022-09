Bolotana dice addio a Massimo Uda, il 22enne morto in un incidente stradale sulla statale 129 Nuoro-Macomer.

Sulla statale 129 Nuoro-Macormer un altro terribile incidente stradale ha causato la morte di un giovane ragazzo sardo. La vittima aveva solo 22 anni e stava tornando a casa.

Incidente sulla statale 129 Nuoro-Macomer: Massimo Uda morto a 22 anni

Aveva appena finito di lavorare Massimo Uda, 22enne di Bolotana. Il giovane viveva con la mamma e la sorella e lavorava come operaio. Uda stava percorrendo la famigerata strada con la sua Ford Fiesta quando aveva deciso di sorpassare. Purtroppo il sorpasso non è andato a buon fine e il 22enne si è schiantato contro un Iveco Daily. Il conducente del furgone è sotto choc ma illeso.

Il ricordo di Massimo Uda e le parole del sindaco di Bolotana

Massimo Uda lascia la madre e la sorella con cui viveva. Orfano di padre, il giovane 22enne ha sempre lavorato anche per dare una mano alla sua famiglia. La vicenda è avvenuta ieri, giovedì 8 settembre 2022, e ha riacceso la polemica riuardo la sicurezza di quel tratto di strada. Francesco Manconi, sindaco di Bolotana, come si legge su Fanpage, ha dichiarato: “Sono anni che dico che quella non è una statale sicura.

Avevano promesso di fare degli interventi importanti, il primo è quello di creare più corsie perché, così com’è, i rischi sono davvero troppi. Purtroppo, però, non è mai stato fatto nessun atto concreto”.