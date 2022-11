Incidente sulla Tiburtina: 40enne investito da un'auto

Incidente a Tivoli sulla via Tiburtina: 40enne romano investito da un'auto guidata da una donna 50enne, è in gravi condizioni

È avvenuto intorno alle ore 16 di ieri pomeriggio, domenica 27 novembre, l’incidente sulla via Tiburtina, in cui un uomo 40enne è rimasto gravemente ferito.

È successo nel comune di Tivoli, nei pressi di Villa Adriana, precisamente all’altezza di via Venezia Tridentina.

Una donna 50enne lo ha preso in pieno con la macchina

Alla guida di una Toyota che procedeva in direzione di Roma, la donna non deve aver visto il 40enne residente nella capitale, che è stato travolto dalla vettura in corsa senza possibilità di avere scampo. Al momento non è chiaro se la donna fosse in stato di alterazione o, in generale, quale fosse il suo stato psico-fisico.

Dopo essere intervenuta sul posto per i rilievi nel momento immediatamente successivo all’incidente, la polizia è ora a lavoro per cercare di ricostruirne la dinamica.

Le condizioni del 40enne ferito

Non si tratta solo di qualche ferita purtroppo per l’uomo investito, per cui è stato necessario l’itervento dell’eliambulanza. Trasportato dapprima in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma, si trova adesso ricoverato presso l’Umberto I. Il 40enne romano, soccorso in gravi condizioni, non dovrebbe però essere in pericolo di vita.

Al momento non ci sono notizie di aggiornamento riguardo la sua diagnosi.