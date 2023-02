Terribile incidente mortale sull’A1.

Un tir è uscito di strada ed è caduto da un viadotto. Il conducente ha perso la vita e il mezzo è andato in fiamme.

Incidente sull’A1, tir cade dal viadotto: morto il conducente

Un tir ha perso il controllo, ha sbandato uscendo fuori di strada ed è caduto dal viadotto Marinella. Il tratto dell’A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello, in direzione Bologna, è stato chiuso a causa di questo terribile incidente mortale avvenuto all’altezza del km 274.

Dopo l’incidente, il mezzo pesante è andato in fiamme e il conducente ha perso la vita, come comunicato da Autostrade per l’Italia.

Mezzo pesante in fiamme dopo essere precipitato dal viadotto Marinella dell’autostrada #A1, nel comune di Calenzano (FI): deceduto l’autista, unico occupante. Fiamme spente dai #vigilidelfuoco, in corso le operazioni di rimozione dell’automezzo [#26febbraio 10:15] pic.twitter.com/3jsiBlSeWf — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 26, 2023

Gli interventi sul luogo dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e i soccorsi sanitari, oltre a due pattuglie della Polizia Stradale e al personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade.

Ci sono stati diversi disagi per il traffico ed è stato segnalato 1 km di coda in corrispondenza dello svincolo di Calenzano.