Sull’Appennino modenese, si è consumato un terribile incidente a seguito del quale sono stati notificate tre morti. A quanto si apprende, il sinistro si è consumato quanto un’auto e un tir si sono scontrati frontalmente.

Incidente sull’Appennino modenese, scontro tra auto e tir

Il bilancio del tragico incidente stradale è di tre vittime. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 14:00 di mercoledì 29 novembre, sulla strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero, in corrispondenza di Serramazzoni, sull’Appennino modenese.

Nello schianto, sono rimasti coinvolti un suv e un tir che hanno impattato l’uno contro l’altro frontalmente. La strada è stata chiusa al transito per consentire alle autorità competenti di effettuare tutti i rilievi del caso e per rimuovere i veicoli incidentati dalla sede stradale in totale sicurezza.

Tre morti

A seguito dello scontro, sulla strada statale 12 si sono prontamente recati i sanitari del 118, i carabinieri, il personale Anas e i vigili del fuoco. I paramedici hanno dichiarato la morte sul posto di una donna di 83 anni, di un uomo di 73 anni e di un altro uomo la cui identità è ancora da verificare. Tutte e tre le vittime si trovavano a bordo del Suv al momento dell’incidente. Il soggetto non ancora identificato pare fosse il conducente della vettura.

Gli uomini del 115, invece, hanno recuperato con un’autogrù l’auto che, dopo lo schianto, era rimasta incastrata sul guardrail.