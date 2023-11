Roma, 58enne perde l'equilibrio e finisce sotto al tram: non è in pericolo d...

Roma, 58enne perde l'equilibrio e finisce sotto al tram: non è in pericolo d...

Un uomo di 58 anni, nella serata di ieri, martedì 28 novembre, è stato investito da un tram in piazzale Prenestino, a Roma. Trasportato in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita. Il mezzo coinvolto fa parte della linea 514 di Atac, che copre il tragitto tra Gerani a Centocelle e piazza di Porta Maggiore.

Leggi anche: Filippo Turetta, la criminologa Vagli analizza le dichiarazioni spontanee: “Certo che c’è stata premeditazione”

La ricostruzione

Secondo quanto fin qui ricostruito dalla polizia locale di Roma Capitale, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio, per cause ancora non note, ed è caduto proprio mentre stava transitando il tram. Il conducente, vedendo il 58enne, è riuscito a frenare in tempo, attutendo l’impatto.

Tutto ciò davanti agli occhi di alcuni passanti che hanno subito chiamato i soccorsi.

Non è in pericolo di vita

Il 58enne, giunto al pronto soccorso in codice rosso, non rischia di morire. L’uomo è stato affidato ai medici che sono intervenuti sulle ferite riportate nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti, per i rilievi del caso, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del V gruppo Prenestino. Terminate le verifiche, la circolazione, inizialmente interrotta per permettere i soccorsi e i rilievi, è tornata alla normalità.

Leggi anche: Siracusa, uomo arrestato dopo aver minacciato l’ex di farle fare “la stessa fine di Giulia Cecchettin”