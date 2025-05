Una domenica tragica ha sconvolto Tarquinia, in provincia di Viterbo, con un drammatico incidente stradale. L’auto, che viaggiava lungo la strada statale Aurelia, è uscita improvvisamente di strada per ragioni ancora da chiarire, finendo contro un muro.

Incidente fatale a Tarquinia: l’auto si schianta contro il muro

Tragedia a Tarquinia, nel pomeriggio di ieri domenica 4 maggio.

Un’auto, percorrendo la statale Aurelia, è improvvisamente uscita di strada, terminando la sua corsa contro un muro.

Il violento impatto, avvenuto intorno alle 16 al chilometro 96, all’altezza di una cava, non ha lasciato scampo ai due occupanti, una coppia di Capalbio. Stando alle prime ricostruzioni, la vettura avrebbe sbandato per ragioni ancora da accertare, senza coinvolgere altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento, le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause che hanno provocato il tragico episodio.

Incidente a Tarquinia: auto contro un muro, due vittime. Chi sono i coniugi deceduti

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per i due coniugi non c’è stato nulla da fare. Le vittime sono Lorenzo Lupo e sua moglie Giuseppa, conosciuta da tutti come Pina. Originari di Capalbio (Grosseto), erano i genitori del proprietario di una nota rivendita di pesce molto apprezzata nella zona.