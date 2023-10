Un nuovo drammatico incidente stradale bagna le strade di taranto di sangue. Lo scontro tra due automobili è avvenuto nella notte tra ieri e oggi intorno all’una e ha causato il decesso di una donna di 73 anni. Non solo, nello schianto sono rimasti feriti anche due ragazzi e il marito della pensionata.

Incidente Taranto, morta una donna: lo scontro

Era circa l’una della notte fra il 15 e 16 ottobre quando, nei pressi del centro commerciale Porte dello Jonio, sulla Statale 7 Ter in direzione San Giorgio Jonico (Taranto), due automobili si sono scontrate frontalmente in una dinamica ancora tutta da verificare. I due occupanti della Seat Altea XL, marito e moglie pensionati che in quel momento stavano tornando da un viaggio, sono stati sbalzati fuori dal mezzo. A bordo dell’altro veicolo, una Fiat Panda, c’erano invece due ragazzi giovani.

Incidente Taranto, morta una donna: il decesso

E ad avere la peggio è stata proprio la 73enne che, nonostante l’intervento dei medici del 118 che l’hanno trasferita prontamente in ospedale, si è spenta qualche minuto dopo. Troppo gravi le ferite che aveva riportato nello scontro automobilistico: la donna è morta in clinica. Feriti gravemente anche il marito della signora, che sarebbe in pericolo di vita e i due giovani che erano sulla Panda. I carabinieri indagano sulla dinamica dell’incidente.