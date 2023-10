Verona, precipita dopo un lancio con il paracadute: muore a 44 anni

Nel pomeriggio di sabato 14 ottobre si è consumato un dramma a Boscomantico, in provincia di Verona. Luca Spiller, un elettricista di 44 anni di Bussolengo ha perso la vita in un incidente con il paracadute. Il 44enne non era nuovo a questa disciplina, tanto che sarebbero circa 200 i precedenti lanci fatti. Ogni tentativo di salvataggio dell’uomo sarebbe stato purtroppo vano. Alla base dell’incidente ci sarebbe una manovra che non sarebbe stata eseguita in maniera corretta.

Verona, 44enne muore dopo un lancio con il paracadute

Ad allertare i soccorsi – riporta Veronasera – sarebbero stati alcuni amici dell’uomo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari con un’ambulanza di Verona Emergenza e gli agenti di Polizia che hanno provveduto ad effettuare i rilievi di rito atti a ricostruire la dinamica della tragica morte dell’uomo. Il 44enne era sposato e aveva un figlio.

Il racconto dell’Istruttore

Da prime ricostruzioni dell’accaduto emerge che il 44enne potrebbe aver effettuato una manovra errata mentre si trovava in volo. Uno degli istruttori, Marco Tosoni, interpellato dal quotidiano “L’Arena”, ha raccontato: “Quando i paracadutisti si lanciano li seguiamo da terra con gli sguardi e abbiamo visto che Spiller era uscito dal campo in cui doveva atterrare. Supponiamo se ne sia accorto e abbia cercato di correggere la traiettoria, ha fatto ‘un gancio’, ma puoi correggere quando sei ad una certa quota, sennò non c’è margine”. Ha infine aggiunto: “Spiller non poteva essere definito esperto, ma di lanci ne aveva circa 200, non sono pochi. Questo era il suo quarto lancio del giorno, assieme agli amici aveva passato una buona giornata”.