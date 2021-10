Un uomo di 60 anni è morto a causa di un incidente avvenuto tra Gioia del Colle e Castellaneta: la sua auto ha urtato un muretto e si è ribaltata.

Tragedia sulla strada provinciale 29 tra Gioia del Colle e Castellaneta, dove nel pomeriggio di domenica 17 ottobre 2021 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 60 anni. La sua auto si è ribaltata e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente tra Gioia del Colle e Castellaneta

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 15 al km 2. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo stava viaggiando a bordo della sua auto quando all’improvviso è finito fuori strada e ha urtato un muretto. Un impatto talmente violento da far ribaltare la vettura e causargli ferite gravissime.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo rimasto incastrato tra le lamiere.

Troppo gravi le ferite riportate durante lo schianto, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni manovra di rianimazione.

Incidente tra Gioia del Colle e Castellaneta: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che hanno isolato l’area interessata ed effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. A loro spetterà stabilire le cause del sinistro, forse riconducibili ad un malore o ad una distrazione del conducente.