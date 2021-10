Incidente a Gallipoli, Elisa De Lorenzis morta a 19 anni: sbalzata fuori dall’abitacolo

Brutto incidente per una vettura con giovanissimi a bordo: la 19enne Elisa è morta sul colpo.

Un grave incidente è avvenuto a Gallipoli in torno all’una di venerdì 15 ottobre 2021. La vettura a bordo della quale vi era Elisa De Lorenzis sarebbe sbandata terminando contro il guardrail.

Incidente a Gallipoli, cosa è accaduto

La giovane stava rientrando da una serata passata con gli amici, improvvisamente l’incidente mortale in provincia di Lecce.

Elisa è una giovane studentessa di Racale che ha perso la vita sulla Statale 274 all’altezza dello svincolo per Baia Verde di Gallipoli.

Incidente a Gallipoli, la dinamica ancora da chiarire

La ragazza era a bordo di una Ford C-Max con altre tre persone. Gli inquirenti hanno constatato che, per cause ancora non chiare, il conducente avrebbe perso il controllo schiantandosi contro il guardrail. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia locale.

Incidente a Gallipoli, altri dettagli

Nel frattempo si segnalano feriti che sono stati trasportati in ospedale. La loro prognosi si aggira intorno ai 25-30 giorni. Nulla da fare invece per la 19enne che sarebbe morta già prima dell’arrivo dei soccorsi. Intanto la vettura di proprietà della madre del ragazzo alla guida è stata posta sotto sequestro. I carabinieri giunti sul posto hanno effettuato i rilievi per chiarire cosa sia accaduto e la comprendere la dinamica dell’incidente.