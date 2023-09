Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 24 settembre, nei pressi di Nuvolento, in provincia di Brescia. Una moto e un’automobile si sono scontrate con grande violenza: il 28enne Luca Colosio ha perso la vita.

Incidente tra auto e moto: un morto a Nuvolento

Erano circa le ore 22 della serata di ieri quando sulle strade di Nuvolento, vicino a Brescia, un’auto guidata da una donna e una moto condotta da un centauro 28enne si sono scontrate. L’impatto fra i due mezzi è stato molto violento e Luca Colosio, il ragazzo alla guida del mezzo a due ruote, è stato sbalzato a diversi metri dal punto di contatto di via Garibaldi, finendo contro la protezione di metallo sitata a bordo strada.

Incidente tra auto e moto, un morto: i soccorsi

Sul posto sono immediatamente giunti i medici del 118 che hanno provato in tutti i modi a rianimare il ragazzo, ma per Luca non c’era già più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso del 28enne. La donna al volante della Yaris è rimasta ferita solo in maniera leggera. Gli accertamenti aiuteranno a determinare con maggiore chiarezza i dettagli sulla dinamica del sinistro: al momento non sono ancora state chiarite le responsabilità dei due soggetti coinvolti.