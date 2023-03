Un uomo di 35 anni ha perso la vita in un incidente tra una moto e un furgone, avvenuto sulla provinciale che collega Nardò ad Avetrana.

Un altro terribile incidente mortale è avvenuto questa mattina, sulla provinciale che collega Nardò ad Avetrana. Nello schianto tra una moto e un furgone, ha perso la vita un uomo di 35 anni.

Incidente tra moto e furgone: morto un 35enne

Un altro terribile incidente sulle strade salentine, con una nuova vittima che si aggiunge al lungo e triste elenco di morti a causa di incidenti. Un uomo di 35 anni di Novoli ha perso la vita a causa delle conseguenze riportate nel terribile incidente mortale avvenuto sulla strada provinciale che collega Nardò ad Avetrana.

La dinamica è ancora da chiarire

La dinamica dell’incidente al momento è ancora da chiarire. Quello che è noto è che, poco prima delle 8, una moto, una Honda Hornet, e un furgone Fiat Doblò, si sono scontrati. Purtroppo nello schianto il centauro ha perso la vita. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, chiamati dagli altri automobilisti che passavano in quella zona. L’intervento del 118, con automatica e ambulanza, non è servito a nulla per il 35enne. Le ferite riportate erano troppo gravi. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri e la polizia locale.