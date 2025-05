Sette persone hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nei pressi del Parco nazionale di Yellowstone, nello stato dell’Idaho. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, un pick-up si è scontrato frontalmente con un minivan che trasportava turisti, provocando un bilancio drammatico. Tra i morti figura anche una cittadina italiana, in viaggio negli Stati Uniti.

Grave incidente stradale a Yellowstone

Il violento impatto si è verificato lungo la U.S. Highway 20, all’altezza del miglio 399, nei pressi di Henry’s Lake, una rinomata area dell’Idaho orientale frequentata per attività all’aria aperta come trekking, ciclismo e pesca.

L’incidente, avvenuto intorno alle 19:15 ora locale, si è consumato a circa 24 chilometri dal Parco Nazionale di Yellowstone. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Stando ai racconti dei testimoni, le fiamme non si sono sviluppate subito dopo la collisione, ma sono divampate una decina di minuti più tardi. Un agente della polizia stradale ha tentato di spegnere l’incendio con un estintore, ma il rogo si è rapidamente esteso dal pick-up al minivan. Alcuni automobilisti si sono fermati per prestare soccorso e, prima che il veicolo turistico venisse completamente avvolto dal fuoco, otto passeggeri sono riusciti ad abbandonare l’abitacolo.

Nel tragico incidente, hanno perso la vita sette persone, tutti viaggiatori stranieri. Il rogo ha completamente distrutto entrambi i mezzi coinvolti e per l’identità delle vittime sarà necessario procedere all’esame del DNA.

Grave incidente stradale a Yellowstone: tra i sette morti anche un’italiana

Le vittime del tragico incidente sono cinque turisti cinesi, una cittadina italiana e il conducente del pick-up, un giovane statunitense di 25 anni. Tra i deceduti figura dunque anche una connazionale, una donna originaria di Milano, della quale non sono ancora state rese note le generalità. Secondo le prime informazioni, si trovava in viaggio negli Stati Uniti dal primo maggio.

Sei delle vittime si trovavano a bordo del furgone, un Mercedes con 14 persone a bordo. L’autista del pick-up, un Dodge Ram, è deceduto sul colpo. Secondo quanto riferito dalla polizia, il minivan procedeva in direzione est, verso Yellowstone, mentre il camion viaggiava nella direzione opposta.

Il giovane alla guida del pick-up è stato identificato dal medico legale della contea di Fremont come Isaih Moreno, originario di Humble, Texas. Le autorità hanno dichiarato che l’identità delle vittime a bordo del furgone sarà resa pubblica solo dopo l’avvenuta notifica alle famiglie.

Le altre persone coinvolte nell’incidente sono state portate in ospedale, tre delle quali in elisoccorso. Gli altri trasferiti in ambulanza con ferite non gravi. Due sopravvissuti sono ricoverati in condizioni stabili al Madison Memorial, mentre altri tre sono già stati dimessi. Due pazienti sono stati invece trasportati all’Eastern Idaho Regional Medical Center. A riferirlo la polizia dello stato dell’Idaho.