Incidenti: viene tamponato e resta schiacciato tra due Tir nel milanese, grave 50enne

Milano, 23 apr. (Adnkronos) - Incidente stradale questa mattina sulla A1, in direzione Bologna, all'altezza del chilometro 0+600 nel tratto tra San Giuliano e San Donato Milanese. Una vettura, per cause in corso di accertamento, è stata tamponata da un Tir andando a sbattere su un altro ...

Milano, 23 apr. (Adnkronos) – Incidente stradale questa mattina sulla A1, in direzione Bologna, all'altezza del chilometro 0+600 nel tratto tra San Giuliano e San Donato Milanese. Una vettura, per cause in corso di accertamento, è stata tamponata da un Tir andando a sbattere su un altro autoarticolato e rimanendo inevitabilmente schiacciata. Il conducente della vettura, un italiano di 50 anni, ha avuto la peggio.

Estratto dal personale del distaccamento dei vigili del fuoco di piazzale Cuoco, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in elisoccorso, in codice rosso, al San Gerardo di Monza. Sulle cause indaga la polstrada.