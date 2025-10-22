Il mondo del gossip torna a parlare di Raffaella Fico, e questa volta per un motivo felicissimo: la showgirl napoletana, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe incinta. La notizia resta al momento priva di conferme ufficiali: né Raffaella né il presunto futuro papà, calciatore, hanno commentato pubblicamente le voci, iniziate a circolare dopo un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, una delle figure più seguite nel panorama dei pettegolezzi online.

Stando a quanto riportato dall’esperta di gossip, la confidenza le sarebbe arrivata da una persona molto vicina alla coppia, che avrebbe spiegato anche il motivo per cui i due hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione proprio ora. “Raffaella Fico è in dolce attesa, per questo sono usciti allo scoperto”, avrebbe rivelato la fonte. Deianira, da parte sua, ha confermato di aver ricevuto più di una segnalazione simile: “Non sei la prima persona che lo dice”.

Raffaella Fico incinta di un calciatore: il dettaglio che fa pensare

Ad alimentare ancor più le ipotesi sulla presunta gravidanza è arrivata una story pubblicata da Raffaella Fico sul suo profilo Instagram. Nel video, la showgirl appare radiosa, con un ventre leggermente arrotondato, e tagga proprio il compagno, Armando Izzo, difensore del Monza. A rendere il momento ancora più intenso è la scelta della colonna sonora: “Io camminerò” di Umberto Tozzi, brano che parla di cammini condivisi e promesse d’amore. Dopo aver ufficializzato la loro relazione, Raffaella ha condiviso sui social un mazzo di rose rosse ricevuto da Izzo, accompagnato da un biglietto pieno di romanticismo: “Quando guardi la luna nessuna stella ti distrae. Ti amo”.

Raffaella Fico incinta: nuovo capitolo nella vita della showgirl

Per Raffaella Fico, se la notizia fosse confermata, si tratterebbe del secondo figlio, dopo la nascita della piccola Pia, avuta nel 2012 da Mario Balotelli. Con l’ex compagno oggi mantiene un rapporto sereno e maturo, che lei stessa ha descritto come “come fratello e sorella”. Per Armando Izzo, invece, sarebbe il terzo figlio, dopo i due nati dal precedente matrimonio con Concetta, da cui si è separato alcuni anni fa. Il calcio, d’altronde, sembra essere una costante nella vita sentimentale della showgirl. Oggi, però, tutto sembra ruotare attorno al suo nuovo amore con il calciatore del Monza. E se le indiscrezioni dovessero rivelarsi fondate, per la coppia si aprirebbe un capitolo ancora più grande: quello della genitorialità. Per ora, il beneficio del dubbio resta d’obbligo, ma i sorrisi, gli sguardi complici e la serenità che traspare dai loro volti lasciano pensare che qualcosa di davvero bello stia per succedere.