Raffaella Fico non sarebbe più single. La showgirl e modella napoletana avrebbe infatti in nuovo fidanzato e, secondo l’ultima indiscrezione, sarebbe un altro calciatore! Ecco cosa sappiamo.

Raffella Fico non è più single? La showgirl ha cancellato tutto su Instagram

Non è passato inosservato ai fan, e non solo, il gesto di Raffaella Fico che, su Instagram, non solo ha cancellato tutti i post, ma anche tolto tutti color che seguiva, lasciandone solo tre.

Due inerenti alla figlia avuta da Mario Balotelli, Pia, e uno appartenente a un calciatore. Proprio così, secondo le ultime indiscrezioni, Raffaelle Fico non sarebbe più single ma si sarebbe fidanzata con un calciatore. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Raffaella Fico ha un nuovo fidanzato: “E’ un altro calciatore”

Come detto, Raffaella Fico ha cancellato post e utenti che seguiva su Instagram, lasciandone solo tre, due della figlia Pia e uno appartenente a un calciatore, ovvero al calciatore campano e difensore del Monza Armando Izzo. Sull’argomento è intervenuta l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha rivelato che i due sarebbero pronti a ufficializzare la loro relazione. Raffella e Armando, quindi, si frequenterebbero già da un pò di tempo. Lui, padre di due figli, nel 2017 ha sposato la fidanzata Concetta ma, a quanto pare, tra i due sarebbe finita. Staremo a vedere se Raffaella Fico e il calciatore stanno realmente insieme.