Incontro Biden-Xi, prove di disgelo: "Il mondo è abbastanza grande per entrambi"

Sembrerebbe aver avuto l’esito sperato da tutti, il vertice tra Joe Biden e Xi Jinping avvenuto nelle scorse ore a San Francisco. I leader di Stati Uniti d’America e Cina non si sono trovati d’accordo su tutto (questione Taiwan sempre aperta), ma hanno messo in chiaro la loro volontà di non ‘pestarsi i piedi’ a vicenda.

Incontro Biden-Xi: il vertice a San Francisco

Era da circa un anno che Joe Biden e Xi Jinping non avevano un faccia a faccia; l’ultima volta era capitato a novembre 2022 in occasione del G20 organizzato a Bali. Da quel momento, le cose tra Usa e Cina non erano sempre andate bene, con i due Paesi – così diversi dal punto di vista culturale e non solo – che sembravano essere sulla strada per allontanarsi sempre di più. Nelle scorse ore, invece, c’è stato un incontro positivo a San Francisco tra i due leader delle massime potenze economiche mondiali. Biden ha accolto Xi con una stretta di mano: “Bello rivederla, non c’è nulla che possa sostituire le discussioni faccia a faccia“. Dall’altra parte, Xi si è subito mostrato disponibile al dialogo: “Il mondo è abbastanza grande per la convivenza e per il successo di Cina e Stati Uniti. Sarebbe irrealistico per una delle parti cercare di rimodellare l’altra” – ha dichiarato il presidente cinese, aggiungendo anche – “Cina e Usa non possono voltarsi le spalle“.

Incontro Biden-Xi: i temi e i nodi

Biden e Xi, nelle cinque ore di colloquio, hanno potuto affrontare tantissimi argomenti di attualità, come quelli che si riferiscono alla guerra in Medio Oriente e a quella in Ucraina e alle relative sanzioni. Una fetta importante di tempo è stata dedicata al tema dell’intelligenza artificiale e all’impegno verso un suo impiego responsabile. Infine, un passaggio sul cambiamento climatico: punto fondamentale affrontato da quelle che attualmente sono le due potenze più inquinanti del mondo. Restano importanti nodi da sciogliere, il più rilevante è quello legato a Taiwan: gli Usa si aspettano che la Cina non interferisca sulle elezioni nella piccola nazione insulare. Dall’altra parte, Jinping ha ribadito la posizione di Pechino: la Cina desidera rinconquistare, in un modo o nell’altro, il territorio.