Home > Cronaca > Indagine congiunta scopre presunti contratti per eliminare figure pubbliche u...

Indagine congiunta scopre presunti contratti per eliminare figure pubbliche ucraine

default featured image 3 1200x900

Un'operazione congiunta tra Ucraina e Moldova ha portato all'arresto di dieci sospettati accusati di pianificare il "liquidamento fisico" di personaggi pubblici su presunti ordini russi

di Pubblicato il

Un’operazione investigativa congiunta delle forze di polizia di Ucraina e Moldova ha portato all’arresto di dieci persone sospettate di pianificare omicidi mirati contro rappresentanti politici e militari ucraini. Le autorità attribuiscono all’organizzazione il ricevimento di indicazioni e finanziamenti da interlocutori collegati alla Russia.

Indagini e perquisizioni

Le indagini sono state svolte con perquisizioni sul territorio nazionale.

Gli inquirenti hanno sequestrato materiali e documenti ritenuti rilevanti per le accuse. Le autorità descrivono il gruppo come organizzato e strutturato nella comunicazione interna.

Prove e rete di comunicazione

Secondo gli investigatori, il materiale sequestrato mette in relazione i sospetti con una rete di comunicazione esterna. Tale rete sarebbe stata utilizzata per ricevere direttive e risorse finanziarie. Le autorità parlano di presunti collegamenti con mandanti oltreconfine, indicati come mandanti esterni.

Fasi successive

L’autorità giudiziaria ha avviato le procedure per la convalida degli arresti e la valutazione delle prove raccolte. Le indagini proseguono sotto il coordinamento delle procure competenti e con la cooperazione internazionale.

Scoperta dell’organizzazione e fasi dell’operazione

Proseguendo le indagini coordinate, il Procuratore Generale ucraino ha riferito che un team investigativo congiunto ha individuato un gruppo sospettato di stipulare contratti di eliminazione rivolti a personaggi noti. Nel corso dell’operazione sono state eseguite venti perquisizioni. Gli investigatori hanno sequestrato denaro, armi ed esplosivi, oltre a messaggi e scambi che collegherebbero i sospetti a contatti esterni.

Arresti e ruoli ricostruiti

Le forze dell’ordine hanno arrestato sette persone in Ucraina e tre in Moldova, tra cui il presunto organizzatore. Le autorità moldave hanno confermato la partecipazione alle indagini congiunte e hanno indicato che l’obiettivo dichiarato del gruppo era la liquidazione fisica di più figure pubbliche in territorio ucraino.

Prove materiali e collegamenti

Gli investigatori, proseguendo le attività di perquisizione, hanno sequestrato elementi ritenuti rilevanti per l’accertamento dei fatti. Tra il materiale raccolto figurano somme di denaro, armi e materiali esplosivi. Sono state inoltre repertate comunicazioni che, secondo le autorità, indicherebbero contatti con referenti esterni e possibili canali di finanziamento.

Secondo gli inquirenti, tali elementi vengono considerati indizi chiave per documentare l’intento criminale e il potenziale coordinamento con mandanti oltre confine. Le autorità hanno avviato accertamenti tecnici sulle comunicazioni e analisi forensi sul materiale sequestrato per stabilire nessi e responsabilità.

Le figure prese di mira e le motivazioni indicate

Tra le persone indicate dagli investigatori come obiettivo dell’organizzazione figura Andriy Yusov. Yusov è responsabile delle comunicazioni strategiche delle forze armate ucraine e coordina gli scambi di prigionieri con la Russia. Gli inquirenti ritengono che tale ruolo possa averlo esposto a rischi specifici.

Le autorità hanno collegato i sequestri e le comunicazioni reperite alle intenzioni attribuite al gruppo, secondo cui alcuni obiettivi avrebbero dovuto subire attacchi in territorio ucraino. Le indagini proseguono con approfondimenti sui contatti internazionali e sui possibili mandanti.

Compensi promessi e criteri di selezione

Le indagini proseguono con approfondimenti sui contatti internazionali e sui possibili mandanti. Secondo il Procuratore Generale, ai presunti esecutori era stato promesso un pagamento fino a 100.000 dollari. Le cifre variano in funzione della notorietà e dell’influenza delle vittime potenziali.

Questo elemento è citato dagli inquirenti come indicazione del carattere sistematico e remunerativo dell’operazione. Gli investigatori stanno inoltre verificando i criteri di selezione, ovvero le modalità con cui venivano individuate le persone prese di mira.

Contesto più ampio: accuse reciproche e clima di tensione

Il caso si inserisce in un contesto già segnato da forti tensioni tra le parti coinvolte. Entrambe le nazioni si sono accusate ripetutamente di condurre operazioni volte a eliminare figure di rilievo politico e militare.

Le autorità ucraine, in passato, hanno attribuito a missioni esterne alcune uccisioni che hanno definito come ritorsioni dirette contro chi sostiene o facilita l’aggressione russa. Gli inquirenti sottolineano la necessità di distinguere tra prove concrete e narrative politiche.

Reazioni e assenza di commenti

Al momento della comunicazione ufficiale non è pervenuto alcun commento dalle autorità russe. Le ricostruzioni pubbliche restano basate sulle dichiarazioni delle procure e delle forze dell’ordine di Ucraina e Moldova, che presentano la vicenda come risultato di un’azione coordinata contro una minaccia transnazionale. Gli inquirenti ribadiscono la necessità di distinguere tra elementi probatori e narrative politiche, evitando conclusioni affrettate.

Implicazioni per la sicurezza regionale

Gli investigatori definiscono l’episodio come indice di un fenomeno più ampio: l’utilizzo di reti clandestine e l’affidamento a esecutori per colpire figure pubbliche sottraendosi a procedure legali. Secondo gli esperti, tali modalità aggravano i rischi per la sicurezza interna e internazionale e amplificano la richiesta di cooperazione tra Stati.

Le autorità e gli analisti richiamano l’urgenza di misure preventive mirate alla protezione dei soggetti esposti, all’intensificazione degli scambi di intelligence e al coordinamento giudiziario transnazionale. Proseguono le indagini per chiarire responsabilità e eventuali legami oltre confine.

Proseguono le indagini per chiarire responsabilità e eventuali legami oltre confine. Le autorità hanno annunciato che verranno approfonditi i flussi finanziari, le tracce comunicative e gli elementi materiali raccolti durante le perquisizioni. Le verifiche comprenderanno analisi forensi sui dispositivi sequestrati e accertamenti bancari per consolidare il quadro probatorio. Si attendono i risultati degli esami tecnici e degli approfondimenti investigativi per eventuali sviluppi procedurali.