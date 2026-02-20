Indagine congiunta scopre presunti contratti per eliminare figure pubbliche ucraine

Un'operazione congiunta tra Ucraina e Moldova ha portato all'arresto di dieci sospettati accusati di pianificare il "liquidamento fisico" di personaggi pubblici su presunti ordini russi

Un’operazione investigativa congiunta delle forze di polizia di Ucraina e Moldova ha portato all’arresto di dieci persone sospettate di pianificare omicidi mirati contro rappresentanti politici e militari ucraini. Le autorità attribuiscono all’organizzazione il ricevimento di indicazioni e finanziamenti da interlocutori collegati alla Russia.

Indagini e perquisizioni

Le indagini sono state svolte con perquisizioni sul territorio nazionale.

Gli inquirenti hanno sequestrato materiali e documenti ritenuti rilevanti per le accuse. Le autorità descrivono il gruppo come organizzato e strutturato nella comunicazione interna.

Prove e rete di comunicazione

Secondo gli investigatori, il materiale sequestrato mette in relazione i sospetti con una rete di comunicazione esterna. Tale rete sarebbe stata utilizzata per ricevere direttive e risorse finanziarie. Le autorità parlano di presunti collegamenti con mandanti oltreconfine, indicati come mandanti esterni.

Fasi successive

L’autorità giudiziaria ha avviato le procedure per la convalida degli arresti e la valutazione delle prove raccolte. Le indagini proseguono sotto il coordinamento delle procure competenti e con la cooperazione internazionale.

Scoperta dell’organizzazione e fasi dell’operazione

Proseguendo le indagini coordinate, il Procuratore Generale ucraino ha riferito che un team investigativo congiunto ha individuato un gruppo sospettato di stipulare contratti di eliminazione rivolti a personaggi noti. Nel corso dell’operazione sono state eseguite venti perquisizioni. Gli investigatori hanno sequestrato denaro, armi ed esplosivi, oltre a messaggi e scambi che collegherebbero i sospetti a contatti esterni.

Arresti e ruoli ricostruiti

Le forze dell’ordine hanno arrestato sette persone in Ucraina e tre in Moldova, tra cui il presunto organizzatore. Le autorità moldave hanno confermato la partecipazione alle indagini congiunte e hanno indicato che l’obiettivo dichiarato del gruppo era la liquidazione fisica di più figure pubbliche in territorio ucraino.

Prove materiali e collegamenti

Gli investigatori, proseguendo le attività di perquisizione, hanno sequestrato elementi ritenuti rilevanti per l’accertamento dei fatti. Tra il materiale raccolto figurano somme di denaro, armi e materiali esplosivi. Sono state inoltre repertate comunicazioni che, secondo le autorità, indicherebbero contatti con referenti esterni e possibili canali di finanziamento.

Secondo gli inquirenti, tali elementi vengono considerati indizi chiave per documentare l’intento criminale e il potenziale coordinamento con mandanti oltre confine. Le autorità hanno avviato accertamenti tecnici sulle comunicazioni e analisi forensi sul materiale sequestrato per stabilire nessi e responsabilità.

Le figure prese di mira e le motivazioni indicate

Tra le persone indicate dagli investigatori come obiettivo dell’organizzazione figura Andriy Yusov. Yusov è responsabile delle comunicazioni strategiche delle forze armate ucraine e coordina gli scambi di prigionieri con la Russia. Gli inquirenti ritengono che tale ruolo possa averlo esposto a rischi specifici.

Le autorità hanno collegato i sequestri e le comunicazioni reperite alle intenzioni attribuite al gruppo, secondo cui alcuni obiettivi avrebbero dovuto subire attacchi in territorio ucraino. Le indagini proseguono con approfondimenti sui contatti internazionali e sui possibili mandanti.

Compensi promessi e criteri di selezione

Le indagini proseguono con approfondimenti sui contatti internazionali e sui possibili mandanti. Secondo il Procuratore Generale, ai presunti esecutori era stato promesso un pagamento fino a 100.000 dollari. Le cifre variano in funzione della notorietà e dell’influenza delle vittime potenziali.

Questo elemento è citato dagli inquirenti come indicazione del carattere sistematico e remunerativo dell’operazione. Gli investigatori stanno inoltre verificando i criteri di selezione, ovvero le modalità con cui venivano individuate le persone prese di mira.

Contesto più ampio: accuse reciproche e clima di tensione

Il caso si inserisce in un contesto già segnato da forti tensioni tra le parti coinvolte. Entrambe le nazioni si sono accusate ripetutamente di condurre operazioni volte a eliminare figure di rilievo politico e militare.

Le autorità ucraine, in passato, hanno attribuito a missioni esterne alcune uccisioni che hanno definito come ritorsioni dirette contro chi sostiene o facilita l’aggressione russa. Gli inquirenti sottolineano la necessità di distinguere tra prove concrete e narrative politiche.

Al momento della comunicazione ufficiale non è pervenuto alcun commento dalle autorità russe. Le ricostruzioni pubbliche restano basate sulle dichiarazioni delle procure e delle forze dell’ordine di Ucraina e Moldova, che presentano la vicenda come risultato di un’azione coordinata contro una minaccia transnazionale. Gli inquirenti ribadiscono la necessità di distinguere tra elementi probatori e narrative politiche, evitando conclusioni affrettate.

Implicazioni per la sicurezza regionale

Gli investigatori definiscono l’episodio come indice di un fenomeno più ampio: l’utilizzo di reti clandestine e l’affidamento a esecutori per colpire figure pubbliche sottraendosi a procedure legali. Secondo gli esperti, tali modalità aggravano i rischi per la sicurezza interna e internazionale e amplificano la richiesta di cooperazione tra Stati.

Le autorità e gli analisti richiamano l’urgenza di misure preventive mirate alla protezione dei soggetti esposti, all’intensificazione degli scambi di intelligence e al coordinamento giudiziario transnazionale. Proseguono le indagini per chiarire responsabilità e eventuali legami oltre confine.

Proseguono le indagini per chiarire responsabilità e eventuali legami oltre confine. Le autorità hanno annunciato che verranno approfonditi i flussi finanziari, le tracce comunicative e gli elementi materiali raccolti durante le perquisizioni. Le verifiche comprenderanno analisi forensi sui dispositivi sequestrati e accertamenti bancari per consolidare il quadro probatorio. Si attendono i risultati degli esami tecnici e degli approfondimenti investigativi per eventuali sviluppi procedurali.