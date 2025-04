Due agenti coinvolti in disordini a Milano, indagini in corso per responsabilità

Un episodio controverso durante la manifestazione

Sabato scorso, Milano è stata teatro di una manifestazione che ha attirato l’attenzione non solo per le sue rivendicazioni, ma anche per il comportamento di alcuni agenti di polizia. Tra le immagini che hanno fatto il giro del web, spicca quella di un operatore della Polizia di Stato in servizio presso un commissariato milanese, il quale indossava un giubbino nero con la scritta in polacco ‘Narodowa Duma’. Questo particolare ha sollevato interrogativi sulla neutralità e sull’imparzialità delle forze dell’ordine durante eventi pubblici.

Le dichiarazioni degli agenti coinvolti

Un altro poliziotto, immortalato nelle stesse immagini, ha spiegato che la felpa con l’effige di un toro che indossava durante i disordini appartiene a una palestra da lui frequentata, la CrossFit di Paderno Dugnano. Questa giustificazione, sebbene possa sembrare innocente, non ha placato le preoccupazioni riguardo alla presenza di simboli associati all’estrema destra durante una manifestazione potenzialmente esplosiva. Entrambi gli agenti, infatti, appartengono a uno dei commissariati milanesi e non al reparto Mobile, il che solleva ulteriori domande sulla loro formazione e sul protocollo da seguire in situazioni di ordine pubblico.

Indagini e possibili conseguenze

La Questura di Milano ha prontamente avviato un’indagine interna per fare chiarezza sulla vicenda. L’obiettivo è valutare eventuali responsabilità disciplinari a carico degli agenti coinvolti. Questo episodio mette in luce la necessità di una riflessione profonda sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine in situazioni di tensione e sull’importanza di mantenere un comportamento neutrale e professionale. La presenza di simboli politici o di appartenenza a gruppi estremisti da parte di agenti di polizia potrebbe minare la fiducia del pubblico nelle istituzioni e compromettere la sicurezza durante eventi pubblici.