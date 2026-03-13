Indagine Usa su 60 economie per lavoro forzato: cosa cambia per i dazi

L'ufficio commerciale Usa ha lanciato una vasta indagine sotto la Sezione 301 per valutare l'uso del lavoro forzato e altre pratiche commerciali in molte economie, con effetti sui dazi e sulle relazioni internazionali

L’amministrazione statunitense ha dato il via a una nuova e ampia indagine tariffaria che punta a esaminare sospette pratiche legate al lavoro forzato e ad altre politiche commerciali considerate sleali. L’azione è condotta dall’Ufficio del Rappresentante per il Commercio e sfrutta lo strumento legale della Sezione 301 del Trade Act del 1974 per approfondire comportamenti delle controparti estere che potrebbero giustificare l’imposizione di nuove tariffe.

Il procedimento interessa un’ampia platea di economie: tra i Paesi e i blocchi citati figurano la Unione Europea, la Cina, il Giappone, la Corea del Sud, il Canada, il Messico, l’India, Taiwan e il Regno Unito, e sorprendentemente anche la Russia. L’indagine si concentra sia su pratiche produttive e industriali sia su questioni etiche come l’impiego di manodopera forzata.

Obiettivi e strumenti dell’indagine

Il fulcro dell’iniziativa è chiarire se determinate controparti abbiano adottato politiche che creano una distorsione della concorrenza sul mercato globale. Tra gli elementi che verranno valutati ci sono le sovvenzioni agli stabilimenti produttivi, interventi valutari, tassazioni su servizi digitali e l’uso del lavoro forzato nelle filiere. L’utilizzo della Sezione 301 consente agli Stati Uniti di identificare pratiche considerate sleali e di proporre contromisure, incluse eventuali misure tariffarie mirate.

Cosa significa capacità in eccesso

Un concetto che ricorre nelle dichiarazioni del governo è quello di capacità in eccesso, definito come produzione industriale non sostenuta dalla domanda interna o globale. Questa condizione può portare a sovrapproduzione, surplus persistenti e impiego non efficiente degli impianti. L’amministrazione ipotizza che tale fenomeno sia alimentato da incentivi statali e politiche non di mercato, con impatti diretti sui prezzi e sulla competitività delle industrie americane.

Paesi coinvolti e portata pratica

La lista dei territori sotto esame comprende sia grandi partner commerciali sia economie emergenti dell’Asia e dell’Europa. Oltre ai blocchi e nazioni già menzionati, nell’ambito delle più ampie inchieste sono stati indicati anche Paesi come Bangladesh, Cambogia, Indonesia, Malesia, Norvegia, Singapore, Svizzera, Thailandia e Vietnam. L’estensione dell’elenco riflette una strategia che mira a un controllo capillare delle catene di fornitura globali e delle pratiche lavorative.

Consultazioni e iter procedurale

La normativa impone che, prima dell’adozione definitiva di misure punitive, siano svolte consultazioni con i Paesi interessati e siano aperte fasi di ascolto pubblico. Verranno previste udienze e la possibilità di inviare commenti scritti per consentire a imprese, ong e cittadini di intervenire nel procedimento. L’obiettivo dichiarato è completare le analisi nel più breve tempo possibile per stabilire se e quali dazi applicare.

Implicazioni politiche ed economiche

Se le indagini dovessero confermare pratiche ritenute sleali, gli Stati Uniti potrebbero introdurre tariffe aggiuntive mirate che modificherebbero costi e flussi commerciali. Questo scenario rischia di alimentare tensioni diplomatiche, in particolare con la Unione Europea, che aveva mostrato resistenza rispetto a cambi sostanziali del quadro tariffario recentemente proposto dalla Casa Bianca. Per le imprese globali, la prospettiva di nuovi dazi implica la necessità di rivedere catene di approvvigionamento e strategie di prezzo.

In conclusione, l’avvio di questa indagine segnala la volontà dell’amministrazione di utilizzare strumenti legali esistenti per affrontare questioni complesse di concorrenza e diritti umani lungo la filiera. L’esito potrebbe rimodellare il panorama commerciale internazionale e provocare ricadute operative per numerosi settori produttivi.