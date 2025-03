Ramona Rinaldi, 39 anni, è stata rinvenuta senza vita il 21 febbraio nella sua casa a Veniano, in provincia di Como. Le ultime novità dalle indagini.

I Ris di Parma hanno perquisito in dettaglio l’abitazione di Ramona Rinaldi, 39 anni, residente a Veniano, dove è stata trovata priva di vita. Inizialmente, sembrava che la donna avesse compiuto un gesto estremo il 21 febbraio scorso, giorno in cui il marito aveva allertato i soccorsi. Tuttavia, alla luce della situazione, i Carabinieri hanno avviato un’inchiesta per chiarire i dettagli dell’accaduto e dissipare ogni dubbio. Attualmente, c’è un indagato.

La morte di Ramona Rinaldi

La donna, trovata senza vita nel bagno mentre la famiglia dormiva, avrebbe compiuto un gesto estremo. Ramona Rinaldi, madre di una bambina piccola, era in una relazione segnata da tensioni, secondo alcune testimonianze.

Per chiarire la vicenda, è stata aperta un’indagine per omicidio. I Ris di Parma hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione il 11 marzo, dopo che il marito aveva allertato i soccorsi il 21 febbraio, dicendo che la moglie si era chiusa in bagno senza rispondere.

L’autopsia non ha chiarito le circostanze, spingendo le forze dell’ordine a esplorare diverse ipotesi. Il marito, interrogato, ha negato ogni responsabilità nella morte della moglie.

Indagato il marito per la morte di Ramona Rinaldi

Al marito della donna è stata notificata un avviso di garanzia prima dell’arrivo dei militari. L’uomo, 34 anni, sarebbe stato accusato dalla Procura della Repubblica di Como di omicidio e maltrattamenti. Tuttavia, nel pomeriggio di ieri, poco prima che iniziassero gli accertamenti scientifici, è riuscito a far perdere le sue tracce. Successivamente è stato rintracciato e sarebbe rientrato a casa.

Ci sono due domande cruciali a cui gli investigatori non hanno ancora trovato risposta. La prima riguarda le circostanze del possibile delitto, che risultano anomale, dato che la donna è stata trovata impiccata nel box doccia. La seconda concerne la porta del bagno, che, secondo la richiesta di aiuto del marito, doveva essere chiusa dall’interno. Ora, si attende l’esito degli accertamenti del Ris, che probabilmente determineranno l’evolversi dell’inchiesta.