Un tragico evento che ha scosso Bologna

La città di Bologna è stata scossa da un tragico evento che ha portato alla morte di Eddine Bader Essefi, un giovane di 19 anni, avvenuta la sera del 25 aprile. Il ragazzo è deceduto all’ospedale Maggiore dopo essere caduto in strada, precisamente tra via Buozzi e via Colombi.

La Procura di Bologna ha avviato un’indagine che coinvolge due giovani, presunti contatti della vittima, per chiarire le circostanze che hanno portato a questo drammatico epilogo.

Dettagli sull’indagine e l’autopsia

Per garantire un accertamento accurato, i due giovani saranno avvisati dell’autopsia che si svolgerà martedì mattina, sotto la supervisione del pm Andrea De Feis e di un medico legale. Le difese avranno la possibilità di nominare i propri consulenti per assistere all’esame autoptico. Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo investigativo, si concentrano su un fascicolo aperto per omicidio preterintenzionale, mentre si cercano di chiarire i dettagli della dinamica dell’incidente.

La testimonianza della fidanzata e le indagini in corso

Secondo quanto ricostruito, la vittima avrebbe avuto un alterco con un ragazzo incontrato per strada, il che avrebbe portato a un’aggressione fisica. La fidanzata di Essefi, presente al momento dell’incidente, ha testimoniato che due ragazzi più grandi avrebbero preso di mira il giovane, forse già conosciuti da lui. In quel momento, intorno alle 22, erano presenti diversi giovani in strada, e le forze dell’ordine stanno cercando di raccogliere ulteriori testimonianze per chiarire la sequenza degli eventi e le responsabilità coinvolte.