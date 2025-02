Indagini su radiologo che ha operato la sua gatta in ospedale

Un caso che solleva interrogativi etici

La vicenda del radiologo dell’ospedale Parini di Aosta, che ha ammesso di aver sottoposto la sua gatta ferita a una Tac e a un drenaggio di pneumotorace, ha suscitato un acceso dibattito. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per verificare la correttezza delle azioni intraprese dal professionista, sollevando interrogativi non solo sulla condotta del medico, ma anche sulle implicazioni etiche di tali pratiche in un contesto ospedaliero.

La segnalazione dell’azienda sanitaria

È stata l’azienda Usl della Valle d’Aosta a segnalare la questione alla Procura. Il direttore generale, Massimo Uberti, ha dichiarato che esistono ipotesi di reato perseguibili d’ufficio. Questo ha portato a una serie di verifiche interne, con l’obbligo di segnalazione da parte del pubblico ufficiale in caso di sospetti reati. La situazione è stata portata alla luce grazie a una segnalazione verbale ricevuta venerdì sera, che ha attivato un processo di verifica e controllo.

Il processo di verifica e le possibili sanzioni

In seguito alla segnalazione, è stata disposta una verifica da parte del direttore della struttura di radiologia e del dipartimento di diagnostica per immagini. Lunedì sera, sono emersi i risultati di questa indagine preliminare, che hanno portato all’attivazione della commissione di disciplina. Questo nucleo è responsabile di verificare i fatti e di emanare eventuali sanzioni nei confronti del radiologo coinvolto. L’iter di contestazione è ora avviato, e si attende di capire quali saranno le conseguenze per il professionista.