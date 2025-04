Sopralluoghi e autopsie in programma per fare luce sui malfunzionamenti dell'impianto

Indagini in corso sulla funivia del Monte Faito

Le indagini riguardanti la tragica vicenda della funivia del Monte Faito stanno prendendo una piega decisiva. Domani, un nuovo sopralluogo coinvolgerà tecnici specializzati, Polizia, Vigili del Fuoco e soccorso alpino, tutti coordinati dalla Procura di Torre Annunziata. Questo incontro rappresenta un passo fondamentale per chiarire le cause che hanno portato all’incidente, che ha avuto conseguenze devastanti per le quattro vittime coinvolte.

Focus sui malfunzionamenti dell’impianto

Al centro dell’inchiesta ci sono i possibili malfunzionamenti dell’impianto di funivia. In particolare, si sta indagando sul cedimento del cavo di trazione e sul mancato attivarsi del freno d’emergenza durante la salita. Questi aspetti tecnici sono cruciali per comprendere le dinamiche dell’incidente e per evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro. Gli esperti stanno esaminando attentamente la documentazione tecnica e le procedure di sicurezza adottate dall’ente gestore, l’EAV.

Indagati e autopsie: la situazione attuale

Nel corso delle indagini, sono già stati iscritti nel registro degli indagati alcuni dirigenti e dipendenti dell’EAV. Questo sviluppo segna un momento significativo nel processo di accertamento delle responsabilità. Giovedì, inoltre, verranno eseguite le autopsie sulle quattro vittime, un passaggio necessario per fornire ulteriori elementi alle indagini. Le famiglie delle vittime attendono con ansia risposte e giustizia, mentre la comunità locale è scossa da quanto accaduto.

La tragedia della funivia del Monte Faito ha sollevato interrogativi non solo sulla sicurezza degli impianti di risalita, ma anche sulla gestione e sulla manutenzione di tali strutture. È fondamentale che le autorità competenti facciano luce su quanto accaduto e che vengano adottate misure preventive per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti.