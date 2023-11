In India 40 operai sono rimasti bloccati sotto un tunnel crollato a causa di una frana. L’incidente è avvenuto nello Stato dell’Uttarakhand.

India, 40 operai bloccati in un tunnel crollato

In India 40 operai sono rimasti bloccati sotto un tunnel che è crollato a causa di una frana. L’incidente si è verificato nello Stato dell’Uttarakhand. I soccorritori stanno lavorando da ben tre giorni per cercare di liberarli e sono riusciti a stabilire qualche contatto. I lavoratori sono vivi e hanno ricevuto i rifornimenti di acqua e cibo. Nelle prossime ore un tubo d’acciaio verrà spinto attraverso un varco di detriti scavati per liberare in sicurezza gli uomini.

India, operai bloccati in un tunnel: le operazioni di salvataggio

Ranjit Sinha, un alto funzionario governativo, ha dichiarato che le operazioni di salvataggio sono state ostacolate dalla caduta di detriti. Il tunnel crollato è lungo 4,5 chilometri e la parte che ha ceduto si trova a circa 200 metri dall’ingresso. I soccorritori sono riusciti a contattare gli operai usando dei walkie-talkie ed è stato anche inviato un messaggio scritto su un foglio di carta. Fortunatamente gli operai sono vivi e a breve i soccorritori dovrebbero riuscire a portarli fuori in totale sicurezza.