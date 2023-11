L'operaio 21enne è stato trasportato in eliambulanza in ospedale: è ferito gravemente dopo l'incidente sul lavoro

Un nuovo gravissimo incidente sul lavoro è avvenuto in un cantiere italiano. Questa volta ci troviamo in un cantiere stradale a Castelraimondo, in provincia di Macerata, dove un operaio di soli 21 anni si è ferito gravemente dopo essere precipitato in un pozzo.

Incidente sul lavoro Macerata: operaio cade nel pozzo

L’incidente è avvenuto nel cantiere per la Quadrilatero R46 sulla strada verso Camerino, quando erano da poco passate le ore 9 della mattinata di oggi, giovedì 9 novembre. Per cause ancora da accertare, l’operaio 21enne è caduto in un pozzo profondo circa 20 metri e largo circa 1,60. Il giovane ha riportato delle gravissime ferite ed è stato recuperato dai vigili del fuoco accorsi sul posto dopo una chiamata fatta dai colleghi del 21enne.

Incidente sul lavoro Macerata: i soccorsi

Sul luogo dell’incidente, si sono precipitati anche i medici del 118 a bordo di un’eliambulanza. I sanitari hanno dapprima stabilizzato le condizioni di salute del 21enne sul posto, per poi trasferirlo al vicino ospedale di Ancona. Lì, il giovane, è stato ricoverato d’urgenza. L’operaio non ha mai perso conoscenza, ma è grave.