Fiumicino, allarme terrorismo: pilota atterra d’urgenza coperto da cecchini

Scattato l’allarme terrorismo a Fiumicino. Un aereo è atterrato d’emergenza perché un passeggero ha scritto “I Love Allah” sul modulo per l’assunzione dei medicinali a bordo, allarmando personale e pilota.

C’è un’allerta anti terrorismo dietro l’atterraggio di emergenza di un volo Parigi-Cairo a Fiumicino. L’aereo, della compagnia Vueling, è stato accolto sulla pista dell’aeroporto romano da cecchini scelti pronti a sparare in caso di pericolo. Secondo quanto raccontato da La Repubblica, tutto è stato causato da un falso allarme, o per meglio dire da un gesto fatto da un passeggero. Un uomo a bordo aveva scritto “I love Allah” sul modulo per l’assunzione dei medicinali in volo, allarmando personale e pilota, che hanno chiesto di atterrare a Roma.

Fiumicino, allarme terrorismo: la dinamica dell’atterraggio d’emergenza

Il passeggero, un 29enne egiziano, si era imbarcato a Parigi. Sull’aereo ha iniziato ad andare in escandescenze, disturbando gli altri passeggeri e costringendo le hostess ad intervenire. L’uomo, che verrebbe dovuto assumere dei medicinali, ha scritto sul modulo “I love Allah“. Tre parole che hanno immediatamente fatto scattare l’allerta per terrorismo. Il personale di volo ha avuto il timore che fosse un fondamentalista islamico. Il volo ha improvvisamente virato verso Roma quando si trovava all’altezza della Croazia. All’atterraggio a Fiumicino sulla pista erano presenti dei cecchini pronti ad intervenire, come prevede il protocollo. Le forze dell’ordine hanno poi accertato che l’uomo non era un terrorista.