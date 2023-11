Attimi di tensione questa mattina a Segrate, nei pressi di Milano, dove da una cisterna situata in uno scalo ferroviario è iniziato a fuoriuscire del pericoloso materiale tossico. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco: quattro operai dello scalo sono finiti sotto osservazione medica, ma stanno bene.

Cisterna perde materiale tossico: l’incidente

L’incidente è avvenuto all’interno dello scalo ferroviario merci di Segrate, nella provincia di Milano, dove una cisterna ha subito questa mattina una fuoriuscita di Octanoyl Chloride. Questo materiale, non è nient’altro che una sostanza tossica che può essere pericolosa anche a basse concentrazioni. Gli operai dello scalo hanno immediatamente avvertito il comando dei vigili del fuoco: i caschi rossi si sono precipitati sul posto e hanno messo in sicurezza tutta la zona, cinturandola. In poco tempo, sono iniziate le operazioni di bonifica dell’ambiente che saranno ultimate in qualche ora.

Cisterna perde materiale tossico: le condizioni di salute degli operai

Vicino alla cisterna, nel momento in cui si è verificato l’incidente, si trovavano quattro operai dello scalo ferroviario. Il grupo è già stato sottoposto ad accertamenti medici: avevano tutti accusato una leggera irritazione agli occhi.