India, bimbo in un pozzo: soccorsi al lavoro per recuperarlo

Una vera lotta contro il tempo in India, per salvare Satwik Mujagonda, un bimbo di 2 anni caduto in un pozzo.

Satwik Mujagonda ha solo due anni ed è caduto in un pozzo in India. I soccorsi stanno lavorando senza sosta per cercare di salvargli la vita.

India, bimbo finisce in un pozzo: soccorsi al lavoro

Una lotta contro il tempo quella dei soccorritori che stanno cercando di salvare Satwik Mujagonda, un bambino di due anni che è rimasto intrappolato in un pozzo profondo sei metri, nel villaggio di Lachyan, nello stato sud-occidentale del Karnataka. Il piccolo si trova all’interno del pozzo da ieri, mercoledì 3 aprile. Secondo T.Bhoobalan, che guida l’intervento di salvataggio, il piccolo potrebbe essere raggiunto dai soccorritori in poche ore. Come riportato da TgCom24, stanno scavando una buca che si ricongiungerà nel punto del pozzo in cui il bambino è rimasto incastrato. I soccorritori lo imbriglieranno e lo estrarranno facendolo scivolare su un telo per cercare di non ferirlo.

India, bimbo finisce in un pozzo: come sta

Le condizioni di salute del bambino sembrano essere buone. Il piccolo continua a piangere e urlare senza sosta. Decine di agenti di polizia hanno circondato il pozzo per tenere alla larga la folla di abitanti che si erano precipitati sul luogo dell’incidente appena si è diffusa la notizia.