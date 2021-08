India, giovane aggredita e stuprata da un branco: è in fin di vita

Ennesimo stupro consumato in India. Una giovane è stata aggredita e violentata da un branco di cinque uomini: è gravissima.

L’ennesima violenza sessuale consumata ai danni di una donna in India. Questa volta è avvenuta nel Karnataka dove una giovane di appena 23 anni è stata aggredita e stuprata da un branco di cinque uomini nella serata di martedì 24 agosto.

La giovane che si trovava insieme al suo fidanzato è stata violentemente picchiata, mentre si trovava in un parco molto frequentato dalle coppie a Mysuru. Nel frattempo è caccia agli aggressori.

India giovane stuprata, la lotta tra la vita e la morte

Per una giovane studentessa avrebbe dovuto una tranquilla serata con il suo fidanzato. Invece si è rivelata essere un incubo dopo che un branco di cinque uomini ha aggredito la donna lasciandola letteralmente in una pozza di sangue, quindi è stato brutalmente picchiato il compagno che a sua volta è stato preso a “bottigliate”.

Per la 23enne che si troverebbe ricoverata in ospedale, le condizioni sono dunque gravissime a tal punto non sarebbe neppure riuscita a parlare.

Ricoverato anche il fidanzato che sarebbe stato tuttavia in grado di fornire alla polizia alcune informazioni sugli aggressori.

Nel frattempo alcune frasi pronunciate dal Ministro degli Interni del Karnataka Araga Jnanendra hanno scatenato una pioggia di polemiche. Secondo il Ministro i due giovani non avrebbero dovuto trovarsi in quel parco nel momento dell’aggressione. Dal primo ministro del Karnataka è arrivata invece la condanna di quanto perpretato ai danni della coppia.

Ha dunque annunciato che verrà formata una squadra che indagherà sul caso e si metterà sulle tracce dei colpevoli.

India giovane stuprata, la violenza sessuale rimane in reato frequente

Nonostante le pene abbiano subito un inasprimento e le autorità abbiano garantito un aumento della sorveglianza nei confronti delle donne, la violenza sessuale rimane uno dei reati tra i più frequenti in India. Stando ad alcune stime riportate da ANSA si calcola che ogni 15 minuti una donna sia vittima di violenza sessuale.

Solo qualche giorno fa infatti, a Delhi una donna si è data fuoco quando si è vista negare ogni giustizia nonostante avesse denunciato un noto politico che l’ha violentata.