Indonesia: terremoto di magnitudo 7.0, epicentro a nord di Tuban

Un terribile terremoto di magnitudo 7.0 s’è abbattuto al largo delle coste dell’Indonesia. A riportarlo è l’istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs) sul proprio sito. Localizzato anche l’epicentro del sisma, a 594 chilometri di profondità, a circa 94 chilometri da Tuban, sulla costa settentrionale di Giava.

Terremoto in Indonesia: al momento niente segnalazioni di danni o feriti. Non c’è allarme tsunami

Il terremoto è stato avvertito in maniera distinta anche sull’isola di Bali. Attualmente però non vi sono segnalazioni di danni o feriti. Sono però in giro sul web video che riportano il momento del sisma. Numerosi turisti e residenti, tra Central Java, Yogyakarta e Bali, in preda al panico.

In alcune località è stata disposta l’immediata evacuazione e le persone si sono riversate in strada per dormire. Si temono infatti scosse di assestamento, mentre per ora non è stato lanciato alcun allarme tsunami.

Fenomeni naturali ricorrenti in Indos

Non si tratta purtroppo di un fenomeno, quello del sisma, nuovo per la numerosa popolazione indonesiana. Le oltre 270 milioni di persone si trovano spesso ad affrontare terremoti, ma anche eruzioni vulcaniche e tsunami, a causa della sua posizione sull’arco di vulcani e linee di faglia nel bacino del Pacifico noto come ‘Anello di fuoco‘.

Si ricorda inoltre uno spaventoso terremoto datato 2004 che interessò l’Oceano Indiano. Il potente sisma scatenò uno tsunami che portò via la vita di circa 230mila persone sparse in una dozzina di paesi, la maggior parte nella provincia indonesiana di Aceh.