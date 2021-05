Infermiera 19enne morta in un incidente mentre andava a tirocinio: addio ad Elisa Girolametto. Il cordoglio del Comitato su Facebook

Un’infermiera 19enne è morta in un incidente stradale mentre andava a tirocinio: l’ addio ad Elisa Girolametto lo ha voluto dare in primis la Croce Rossa di Bassano del Grappa, dove la ragazza prestava servizio ed era amata da tutti. La tragedia si è consumata all’alba di oggi, 4 mggio, ad Altivole, in provincia di Treviso.

L’auto a bordo di cui Elisa viaggiava è uscita fuori strada ed ha preso fuoco, purtroppo per la giovane infermiera, rimasta incastrata nell’abitacolo della sua utilitaria, non c’è stato nulla da fare, in questi casi è difficilissimo avere successo. Né i vigili del fuoco tanto meno gli altri soccorritori sono riusciti, malgrado sforzi titanici, a salvarle la vita.

Infermiera 19enne morta in un incidente mentre andava a tirocinio: addio ad Elisa Girolametto. I soccorsi

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della territoriale di competenza che hanno avviato i rilievi, come da prassi, per risalire alle esatte cause e dinamiche del tremendo sinistro. Elisa era nata a Bassano del Grappa ma risiedeva a Riese Pio X. Esattamente al momento dell’incidente che le ha tolto la vita si stava recando a svolgere un tirocinio un pratico come infermiera in una struttura per anziani di Montebelluna.

Tutto è accaduto, secondo i media locali, alle 5,45 del mattino, quando la sua Punto è andata a sbattere dopo una derapata contro un muretto in cemento e ha preso fuoco. La sua morte ha gettato nello sconforto tutti fra quanto la conoscevano e la amavano.

Infermiera 19enne morta in un incidente mentre andava a tirocinio: addio ad Elisa Girolametto. Il post del Comitato

Il Comitato bassanese ha scritto su Facebook: “Oggi il nostro Comitato vive un giorno di grande dolore, è venuta a mancare in un tragico incidente la nostra volontaria Elisa Girolametto. Elisa era molto attiva con i volontari giovani e nei servizi sanitari, stava frequentando la facoltà di scienze infermieristiche e stava svolgendo il tirocinio in una casa di riposo”.

Infermiera 19enne morta in un incidente mentre andava a tirocinio: addio ad Elisa Girolametto, l’addio del fidanzato

E ancora: “Tutti i Volontari sono vicini ai genitori, alle sorelle, e al fidanzato Giorgio Gheno, per far sentire loro l’affetto e la vicinanza della famiglia di Croce Rossa che ha visto Elisa partecipare attivamente alla vita del nostro Comitato. Mancano le parole, il pensiero è rivolto a chi ha condiviso con lei questi anni e i nostri obiettivi”. Straziante l’addio ad Elisa del fidanzato Giorgio: “Ti ho aspettata tanto, sei rimasta con me troppo poco. Ciao Amore mio! Buon viaggio”.