Infezione mortale dopo l’intervento per perdere peso: morta una 40enne che era arrivata fino in Veneto per risolvere il problema che la assillava

Infezione fatale dopo l’intervento per perdere peso: in Sardegna è morta la 40enne Sabina Luciano deceduta al Policlinico di Monserrato a pochi giorni dall’operazione in Veneto sui cui i familiari vogliono chiarezza.

Infezione dopo l’intervento per perdere peso: il sogno stroncato di Sabina Luciano

Secondo i media locali Sabina voleva risolvere una volta per tutte il problema di peso che aveva, perciò si era rivolta a degli specialisti ed aveva concordato l’intervento in una struttura del Nord Est. Lo scopo era sottoporsi a una operazione chirurgica di riduzione dello stomaco.

L’operazione in Veneto, l’infezione dopo l’intervento per perdere peso e la morte della giovane mamma

Purtroppo però a pochi giorni di distanza dal suo ritorno a casa, la 40enne si sentita male ed è morta in ospedale, secondo il referto a causa di una infezione.

Il ricovero d’urgenza di Sabina era avvenuto una decina di giorni fa presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Sabina era madre di un bimbo piccolo ed i suoi cari vogliono sapere in punto di diritto cosa sia accaduto e se la loro congiunta sia stata vittima di un caso di malasanità.

L’esposto e l’indagine sul quell’infezione fatale dopo l’intervento per perdere peso

Ecco perché, secondo quanto riporta l’Unione Sarda, marito e familiari di sabina hanno affidato le loro tutele legali ad un avvocato ed hanno presentato un esposto alla magistratura. I giudici inquirenti hanno valutato e deciso per l’apertura di una indagine.