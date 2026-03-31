Influencer Kiné Ndoye critica le gieffine e lancia l'appello per entrare al Grande Fratello Vip

Kiné Ndoye, famosa sui social per le sue ricette e per l'attivismo contro il razzismo, critica duramente alcune concorrenti del Grande Fratello Vip e invita a riflettere sull'uso delle parole

Classe 1997 e originaria di Dakar, Kiné Ndoye è salita alla ribalta sui social nel 2026, costruendo una comunità ampia grazie ai suoi video di cucina e ai racconti personali. Con numeri importanti come 730.000 follower su TikTok e 215.000 su Instagram, la creator ha consolidato la sua immagine pubblica pubblicando nel 2026 il libro La Ragazza dalla Pelle Scura e partecipando, nel 2026, a una masterclass contro le discriminazioni presso la sede UNESCO di Parigi.

Negli ultimi giorni Kiné ha rivolto un appello diretto agli autori del Grande fratello Vip, motivato dalle discussioni accese tra le concorrenti e dalle offese rivolte a Ibiza Altea. Pur non avendo mai desiderato entrare in un reality, la creator spiega di essere pronta a farlo per tutelare chi, secondo lei, è stata vittima di comportamenti lesivi.

Il motivo dell’intervento richiesto

La decisione di prendere pubblicamente posizione nasce dall’osservazione di una serie di attacchi coordinati verso Ibiza. Kiné Ndoye ha dichiarato che, sebbene certe frasi possano rientrare nelle dinamiche di gioco, la situazione avrebbe dovuto concludersi con le scuse formali presentate dalla diretta interessata. Per la creator, però, non è sufficiente un’ammissione sporadica: serve una riflessione collettiva sul rispetto reciproco, soprattutto quando più concorrenti si coalizzano contro una persona.

La definizione di “bulle” e la reazione

Nel suo sfogo Kiné non ha usato mezzi termini, definendo alcune gieffine come bulle e rivelando un forte disprezzo verso quel tipo di atteggiamento. Secondo la creator, umiliare pubblicamente una ragazza giovane, accusandola di comportamenti volgari o di essere una “pick me girl”, travalica il confine tra gioco e offesa gratuita. La sua reazione richiama l’idea che certi meccanismi di gruppo riescano a produrre danni emotivi significativi, indipendentemente dall’intenzione iniziale.

Gioco, responsabilità e percezioni differenti

Il dibattito scoppiato intorno alle parole di Ibiza è diviso: per alcuni si tratta di una dinamica tipica del format televisivo, mentre per altri la reazione collettiva delle compagne è stata esagerata. Commentatrici come Cesara Buonamici hanno ripreso la questione, segnalando termini forti usati durante la discussione. È importante distinguere tra il contesto ludico del reality e la responsabilità individuale: le parole contano e assumono peso diverso quando sono rivolte in gruppo contro una persona.

La metafora delle “iene” e l’attacco di gruppo

Per descrivere il comportamento osservato, Kiné ha usato immagini forti, paragonando la coalizione delle concorrenti a un branco di predatori che attacca insieme. Questa metafora sottolinea la sua percezione di una strategia intimidatoria e mette in evidenza come, a suo avviso, la forza del gruppo finisca per schiacciare la singola voce. L’accusa è che l’attacco non fosse finalizzato a chiarire, ma a delegittimare e umiliare.

L’impegno di Kiné contro il razzismo

Accanto alle polemiche televisive permane l’altro fronte dell’attività pubblica di Kiné Ndoye: la lotta al razzismo. La creator ha raccontato di ricevere quotidianamente commenti offensivi per il colore della sua pelle, anche da persone adulte, e ha usato il suo libro e la sua voce per spiegare che effetto fanno le parole. Nel 2026, in un’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato che il razzismo verso le donne nere è spesso molto violento e non è un problema confinato al passato.

Secondo Kiné, la battaglia culturale passa attraverso il racconto personale e l’educazione: comprendere cosa significhi subire discriminazioni è il primo passo per creare consapevolezza. La sua esperienza serve a ricordare che commenti banali possono avere conseguenze reali e che occorre un lavoro di lungo periodo per cambiare sguardi e comportamenti.

In conclusione, l’appello di Kiné Ndoye non è solo la richiesta di entrare nella casa del Grande Fratello Vip per affrontare determinate concorrenti, ma anche un invito più ampio a riflettere sui limiti del gioco televisivo e sull’importanza del rispetto reciproco. Le parole hanno peso e, quando utilizzate in gruppo, possono trasformarsi in strumenti di esclusione: per Kiné è tempo di intervenire e di chiedere responsabilità, dentro e fuori dalle telecamere.