Un terribile lutto ha colpito il popolo social. Una influencer molto nota, specialmente per i suoi consigli di bellezza, è morta a soli 35 anni per un tumore al cervello. L’ultimo messaggio per i fan fa venire la pelle d’oca.

Influencer morta di tumore al cervello a 35 anni: l’addio ai fan

Una notizia terribile, che i fan speravano di non dover mai ricevere. Una influencer romena molto amata, conosciuta sui social per i suoi consigli di bellezza, è morta a soli 35 anni per un tumore al cervello. Si chiamava Anca Molnar, ma era nota soprattutto con il nome d’arte di Makeup_anca.

L’ultimo messaggio ai fan di Anca Molnar

Anca Molnar, poco prima di morire, ha scritto un ultimo messaggio ai fan, chiedendo ai familiari di condividerlo sui social il giorno del suo decesso. A didascalia di un video che ritrae il cielo ripreso dall’oblò di un aereo, si legge:

“Lascio nel vostro cuore la gratitudine per quanto è stata bella la mia vita e che il mio sorriso rimanga la testimonianza di averla vissuta appieno”.

Makeup_anca ha sottolineato che continuerà sempre a prendersi cura dei suoi fan. Quando avvertiranno la sua mancanza non dovranno fare altro che cercarla tra le stelle. “Di tanto in tanto vi farò l’occhiolino“, ha scritto l’influencer.

Influencer: come ha scoperto il tumore al cervello?

L’influencer è morta l’11 giugno 2024 a Timișoara, nella nativa Romania. Anca ha scoperto di avere un tumore al cervello quando la malattia era già in stadio avanzato. Qualche mese fa, ha iniziato ad avvertire mal di testa sempre più frequenti. In un primo momento non ha dato troppo peso alla cosa, ma quando il dolore si è fatto insopportabile si è sottoposta ad una serie di esami. La diagnosi, purtroppo, non le ha lasciato scampo.