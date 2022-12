Influencer non parla più con i parenti: "Non hanno abbastanza follower"

Influencer californiano di 23 anni non parla più con i parenti non abbastanza famosi: "Non hanno abbastanza follower, preferirei parlare con Cardi B"

Divenuto famoso durante la pandemia per i video in cui si filmava mentre leccava oggetti vari – è stato poi ricoverato dopo aver contratto il Covid –, Larz è un 23enne californiano che vanta la fama di influencer sui canali social.

Per questo, ha deciso di chiudere i rapporti con i suoi familiari, non abbastanza famosi. È stato lui stesso a dichiararlo.

Preferisce Cardi B alla sua famiglia

Con un seguito di circa 400mila follower – qual è il numero di seguaci da cui si può iniziare a definirsi famosi? – Larz è convinto di non poter condividere niente con chi non abbia una notorietà almeno al pari della sua. E la sua famiglia non rientra tra chi ce l’ha, così decide di tagliarla fuori dalla sua vita, commentando così la sua scelta in un’intervista di un programma radiofonico californiano: «A volte mi mancano, ma poi penso che farei meglio a parlare con una come Cardi B».

Ha bloccato i fratelli sui social

Ribadendo che non ha «alcuna intenzione di parlare con persone non famose o che non abbiano lo stesso numero di follower» che ha lui, ha raccontato di avere nove fratelli e di aver momentaneamente bloccato tutti loro sui social, in attesa che si impegnino ad «aumentare in modo significativo il loro numero di follower». Una selezione social(e) quella di Larz, ma cosa rimane della vita reale?