Influenza, ci sono buone notizie da Burioni: "L'ottimismo è autorizzato"

Probabilmente, a breve, potremo smettere di preoccuparci dell’influenza.

Il picco è stato raggiunto ormai qualche settimana fa, con tantissime persone che avevano contratto la classica febbre stagionale proprio in concomitanza con le feste natalizie.

Il calo delle influenze: i numeri sono incoraggianti

I medici di famiglia erano arrivati a manifestare la loro preoccupazione per i tanti casi di influenza delle scorse settimane, parlando di una possibile doppia curva e un’incidenza di nuovo in aumento più avanti. Fortunatamente, però, la curva si è arrestata prima del previsto e i casi di malattia sono diventati sempre meno, fino ad essere abbondantemente sotto controllo in questo inizio 2023.

BUON ANNO E BUONE NOTIZIE : nella penultima settimana del 2022 le sindromi influenzali sono in netto calo. A questo punto l’ottimismo è autorizzato, se non ci saranno sorprese (mai viste) l’influenza sta cominciando a lasciarci. Non ci mancherà. pic.twitter.com/eZgdFtFJZc — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) January 2, 2023

Roberto Burioni sull’influenza: “Sembra essere in netto calo”

L’infettivologo Roberto Burioni è intervenuto sul proprio profilo di Twitter proprio per parlare di questa situazione, aggiornando tutti i suoi followers sui numeri dell’influenza degli ultimi giorni.

