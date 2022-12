Influenza, dati preoccupanti: mai così tanti casi in 20 anni

I casi di influenza sono in aumento, i medici di famiglia manifestano preoccupazione: temperatura fino a 41 gradi.

Dati preoccupanti quest’anno per l’influenza: mai così tanti i casi in 20 anni.

Come informa FanPage, la temperatura nei contagiati arriva talvolta fino a 41 gradi. I medici di famiglia hanno manifestato la loro preoccupazione, parlando di una possibile doppia curva e un’incidenza di nuovo in aumento più avanti. L’influenza corre e colpisce violentemente, tanto che i casi hanno già raggiunto i livelli di gennaio. Il primo a segnalare l’allerta è stato Silvestro Scotti, presidente di Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale).

Insomma, nulla sembra fermare il virus stagionale, che potrebbe aumentare anzi la sua potenza nelle prossime settimane.

Influenza: superata la media dei 17 casi su 1000

Nel corso di un’intervista ad AGI, Scotti ha spiegato che è stata superata la media dei 17 casi su 1000. Si sta di conseguenza toccando il punto di incidenza più elevato mai raggiunto negli ultimi 15-20 anni. Non vi è inoltre la certezza che si tratti effettivamente dell’acme dell’epidemia quest’anno.

Scotti: “Chi è già stato malato potrebbe reinfettarsi”

Riguardo alla durata e alla diffusione del virus, Scotti ha precisato che i livelli di incidenza potrebbero restare elevati per diverse settimane, aggiungendo: “Potremmo inoltre avere una doppia curva e un’incidenza di nuovo in risalita più in là, facendo reinfettare chi già ha avuto l’influenza”.