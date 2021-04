Infrastrutture, Draghi: “Nominati 57 commissari per 57 opere”

Draghi rilancia le infrastrutture in Italia e annuncia la realizzazione di 57 opere pubbliche che verrano seguite da 29 commissari.

Nel corso della sua ultima conferenza stampa, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato il rilancio delle infrastrutture con lo sblocco di 57 opere pubbliche in Italia per un investimento complessivo stimato di circa 83 miliardi di euro. “Il ministro Giovannini ed io abbiamo nominato 57 commissari per 57 opere pubbliche – ha spiegato il Premier – opere che erano già finanziate e aspettavano di essere attuate”. Le opere in questione sono bloccate da tempo per ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla complessità delle procedure amministrative.

Nello specifico si tratta di 16 infrastrutture ferroviarie, 14 stradali, 12 caserme per la pubblica sicurezza, 11 opere idriche, 3 infrastrutture portuali e una metropolitana. La spesa necessaria per realizzarle è così distribuita: 21,6 miliardi al Nord, 24,8 miliardi al Centro e 36,3 miliardi al Sud.

Infrastrutture Draghi commissari per 57 opere

Gli investimenti saranno così ripartiti in base alla tipogia di interventi: 60,8 miliardi nelle e infrastrutture ferroviarie, 10,9 miliardi in quelle stradali, 528 milioni per i presidi di pubblica sicurezza, 2,8 miliardi per le opere idriche, 1,7 miliardi per le infrastrutture portuali e 5,9 miliardi per la metropolitana.

Quanto ai Commissari, questi sono stati tutti scelti per il loro curriculum di alta professionalità tecnico-amministrativa. Tra i nomi c’è quello dell’amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, e dell’ex ad di Rete ferroviaria italiana Maurizio Gentile.

I commissari

Questi i nomi dei commissari divisi per tipologia di opere: