Un uomo è stato sbranato da un cane ed è morto. Il proprietario del cane è stato arrestato con l’accusa di omicidio. La tragedia si è consumata in Inghilterra.

Inghilterra, uomo muore sbranato da un cane: proprietario indagato per omicidio

Ian Langley, 54enne, è stato sbranato da un cane ed è morto. A ferirlo gravemente un bulldog americano di proprietà di un 44enne, che è stato arrestato con l’accusa di omicidio. La notizia è stata riferita da un vecchio amico della vittima, Michael Kennedy, che lo ha ricordato come una persona gentile e adorabile. L’aggressione è avvenuta a Maple Terrace, nel villaggio inglese di Shiney Row. L’uomo è stato azzannato dal cane alla gola ed è stato portato in ospedale a causa della gravissima ferita. “È stata una scena terribile da vedere, non ti aspetti che possa succedere sulla porta di casa. Ho visto Langley circondato dai paramedici che cercavano di bloccargli la grave ferita che aveva alla gola. Ad un certo punto qualcuno mi ha detto di rientrare in casa e chiudere la porta. Subito dopo ho sentito un colpo di pistola, qualcuno aveva ucciso il cane” ha raccontato Linda Blyth, che vive nella zona.

Inghilterra, uomo muore sbranato da un cane: l’animale ucciso dalla polizia

Secondo quanto riportato, sembra che la vittima stesse cercando di proteggere il suo cane, un cucciolo di terrier che passeggiava sulla strada, quando è stato assalito dal bulldog. Rachael Barron, amica stretta della vittima, ha dichiarato che era un uomo buono, che non avrebbe mai fatto male ad una mosca. Il proprietario del bulldog è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Il cane è stato ucciso dalla polizia, che gli ha sparato, mentre un altro è stato sequestrato. In tre settimane è la seconda volta che un bulldog americano uccide una persona e il governo inglese sta cercando di mettere un divieto per cani di grossa taglia.