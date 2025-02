Innovazioni tecnologiche per la sicurezza ferroviaria in Italia

La nuova era della sicurezza ferroviaria

La sicurezza a bordo dei treni italiani sta vivendo una trasformazione radicale grazie all’introduzione di nuove tecnologie. Trenitalia, attraverso la sua divisione FS Security, ha avviato un progetto innovativo che prevede l’uso di bodycam da parte del personale viaggiante. Questa iniziativa, già in fase di sperimentazione in Emilia-Romagna, si estenderà presto ad altre regioni come Liguria, Toscana, Piemonte, Puglia e Lombardia. L’obiettivo è chiaro: migliorare la sicurezza dei passeggeri e del personale, contrastando aggressioni e comportamenti violenti.

Bodycam e intelligenza artificiale: un connubio vincente

Le bodycam, indossate dai capotreni, sono progettate per essere sempre attive, garantendo una sorveglianza continua. In caso di situazioni critiche, il personale può attivare la registrazione, le cui immagini saranno poi condivise con le forze dell’ordine per eventuali accertamenti. Questo sistema non solo funge da deterrente per potenziali aggressori, ma offre anche una risposta immediata alle minacce. Inoltre, l’integrazione dell’intelligenza artificiale permetterà di ricevere alert in tempo reale, aumentando ulteriormente la reattività del personale.

Un passo verso una maggiore sicurezza

Il progetto di Trenitalia non si limita all’uso delle bodycam. Infatti, tutti i nuovi treni regionali sono dotati di un sistema di videosorveglianza attivo, che consente al capotreno di monitorare in tempo reale le diverse sezioni del treno. Questa tecnologia, combinata con l’aumento della presenza di personale di sicurezza nelle stazioni e a bordo, sta già mostrando risultati positivi. Nel 2024, le aggressioni al personale ferroviario sono diminuite dell’11% rispetto all’anno precedente, un segnale che indica l’efficacia delle misure adottate.

Il futuro della sicurezza nei trasporti

Con l’introduzione delle bodycam e l’implementazione di sistemi di sorveglianza avanzati, Trenitalia sta tracciando un percorso innovativo per la sicurezza ferroviaria. La collaborazione con i sindacati e il rispetto delle normative sulla privacy sono elementi fondamentali di questo progetto. I passeggeri saranno informati della presenza delle bodycam, garantendo trasparenza e fiducia. Con l’obiettivo di estendere queste misure a livello nazionale, Trenitalia si impegna a garantire un viaggio sicuro e sereno per tutti.