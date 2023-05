Numeri agghiaccianti che fanno massa critica con quelli che arrivano da altri comparti produttivi, per l’inondazione in Emilia Romagna arriva la prima conta dei danni di Confagricoltura: “10 milioni di piante da frutto da estirpare”. Sono tutti irrimediabilmente danneggiati e la stima effettuata sarebbe solo approssimativa. Ecco il report: l’alluvione in Romagna avrà come conseguenza il fatto che “almeno 10 milioni di piante da frutto dovranno essere estirpate in quanto irrimediabilmente danneggiate”.

Inondazione e conta dei danni di Confagricoltura

Confagricoltura Emilia-Romagna spiega che a soffrire in particolare sono stati peschi e kiwi, i più sensibili al ristagno idrico. E non va meglio per gli albicocchi. Il tutto con l’aggravante di un danno occorso ad uno dei distretti agricoli che produce una grandissima parte della frutta che finisce nei mercati europei. Coldiretti non è da meno: “In Emilia-Romagna il raccolto della frutta sarà compromesso per i prossimi quattro o cinque anni perché l’acqua rimasta nei frutteti ha ‘soffocato’ le radici degli alberi fino a farle marcire con la necessità di espiantare e poi reimpiantare intere piantagioni”.

Si potrebbe arrivare a 40 milioni di alberi persi

Confagricoltura ha spiegato, nel dare la mappa della distruzione, che i danni si concentrano lungo il tratto che collega Bologna a Rimini, sfiorando il territorio del Ferrarese. Attenzione, alla stima non sono ancora accluse le colture arboree distrutte dalle frane o trascinate a valle. Nelle prossime settimane rischia l’espianto un numero quattro-cinque volte maggiore. Si parla di più di 40 milioni di alberi da frutto.