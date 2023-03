Vicenda surreale vicino Roma, dove un inquilino torna a casa e la trova trasformata in un set a luci rosse. Secondo Il Messaggero l’uomo ha aperto la porta di un appartamento affittato a Dragona, vicino Ostia, e davanti ai suoi occhi c’erano 20 persone in pose inequivocabili. Da quanto si apprende il 35enne aveva da poco preso in affitto l’appartamento in questione con un coinquilino.

Torna a casa e trova un set a luci rosse

Ad un certo punto l’uomo tornato a casa dopo una giornata di lavoro e lo ha fatto anticipando l’orario di rientro consueto di qualche ora. Ecco, appena aperta la porta lo spettacolo che gli si è parato dinnanzi era difficilmente equivocabile e lo ha reso benissimo Fanpage: “Una ventina di persone, tra cui il proprietario dell’abitazione, si aggiravano per l’appartamento chi nudo, chi in pose inequivocabili, chi con telecamere e microfoni”, Insomma, proprio dove lui viveva si stava girando un film per adulti. Sempre secondo i media ad aprire la porta sarebbe stato proprio il proprietario di casa, dato che aveva una sua copia delle chiavi dei locali.

La discussione e la lite con il proprietario

E ovviamente nel contratto non c’erano clausole per far girare film a luci rosse in casa, perciò i due avrebbero iniziato prima a discutere e poi a darsele di santa ragione. L’uomo ha poi allertato la polizia mentre gli attori si dileguavano e quando gli agenti del Commissariato di Ostia sono arrivati sul posto hanno sedato la lite e segnalare tutto alla Procura di Roma.