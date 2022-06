Insetti in casa: come tenerli a distanza con rimedi naturali

Le formiche, le zanzare, le scutigere, le mosche sono insetti che entrano facilmente in casa, ma i rimedi naturali come piante aromatiche li allontanano.

Che sia estate o qualsiasi altro periodo dell’anno, in casa o in giardino possono entrare ospiti sgraditi e che non hanno chiesto il permesso di giungere. Stiamo parlando degli insetti, di piccole e medie dimensioni, ma che sicuramente disturbano e infastidiscono. Vediamo come allontanarli naturalmente senza pesticidi o altri prodotti che danneggiano.

Insetti in casa

Nel periodo estivo, complice le temperature alte e l’eccessiva umidità, sono tantissimi gli insetti che possono entrare in casa o nel giardino invadendo gli spazi e la tranquillità. In questa stagione sono nel pieno delle loro attività e tendono ad agire. Le zanzare, le formiche, le vespe e i calabroni sono solo alcuni degli esemplari che si trovano nelle case o nel giardino.

Le zanzare sono tra gli insetti maggiormente comuni in estate, soprattutto se vi è acqua stagnante nei dintorni, come innaffiatoi o vasi d’acqua dove sicuramente depositano le uova. Molto importante prevenire adottando misure utili, come eliminare i sottovasi d’acqua e tenere gli ambienti puliti onde evitare che proliferino.

Oltre alle zanzare, anche le formiche sono tra gli insetti che si insinuano in casa, magari attratte da briciole oppure cercano cibo in modo poi da conservarlo per la stagione autunnale. Mantenere la casa in ordine e pulita, lavare bene i piatti dopo il pranzo e svuotare la ciotola d’acqua e del cibo degli animali domestici permette di allontanarle dall’abitazione.

Le pulci sono altri insetti tipici di questo periodo per il quale è bene prestare particolare attenzione agli animali domestici applicando loro le pipette o gli antiparassitari. Basta poi lasciare una finestra o la porta aperta affinché anche le mosche entrino in casa proprio per ripararsi dal caldo e trovare un po’ di sollievo.

Insetti in casa: i metodi per allontanarli

Sono tantissimi gli insetti, come si è visto, tipici della stagione estiva che possono giungere in casa. Per queste specie, è bene adottare metodi naturali per allontanarli e tenerli a distanza. I metodi chimici come spray e insetticidi non sono mai la soluzione migliore in quanto sono dannosi e nocivi per gli esseri umani, ma anche per gli animali domestici, in generale.

Una delle prime ragioni per cui le formiche possono entrare in casa è sicuramente la ricerca del cibo. Mantenere la cucina pulita e in ordine cercando di eliminare qualsiasi briciola dal pavimento o residui di alimenti dai piatti aiuta sicuramente a fare in modo che non entrino. In caso di formiche, è bene controllare anche tutti i cibi e conservarli ermeticamente.

Gli scarafaggi prediligono gli ambienti umidi come i bagni e le cantine, per cui potrebbe essere utile controllare queste zone della casa facendole arieggiare almeno una volta al giorno. In questo modo si tiene pulito sia la terrazza che il giardino evitando brutte sorprese come le vespe o i calabroni che giungono nell’abitazione.

Alcune piante aromatiche come la lavanda e l’alloro sono in grado di allontanare questi insetti dalla casa. Usare dei diffusori con questi aromi o posizionare delle piantine di menta e basilico nei pressi delle finestre li tiene sicuramente a distanza. La paprika, la cannella e il pepe nero allontanano le formiche, per cui basta spargere un po’ di polvere lungo i muri.

Insetti in casa: il rimedio migliore

Per allontanare tutti questi insetti sia dalla propria abitazione che dal giardino di casa, evitando l’uso di insetticidi e spray, la soluzione ideale è affidarsi a un dispositivo come Ecopest Home. Un repellente che sfrutta l’azione degli ultrasuoni e dell’interferenza magnetica per tenere a distanza qualunque insetto.

Un dispositivo che, grazie agli ultrasuoni, inudibili all’orecchio umano, non solo fa in modo che si allontanino, ma non si avvicinano neanche alla casa. Un repellente che garantisce il giusto relax e la tranquillità, oltre a essere sicuro e innocuo sia per i bambini che gli animali domestici, a differenza dei prodotti in commercio che sono ricchi di sostanze aggressive.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una soluzione economica che basta attaccare alla presa di corrente per poter usufruire di ogni vantaggio e beneficio possibile per il benessere di tutti. Ha una copertura di 250 metri quadrati per cui funge da barriera invisibile proteggendo h24 per sette giorni su sette. Silenzioso, ecologico per cui non servono le batterie.

Si può anche collegare nella camera dei bambini senza problemi dando loro tutto il benessere necessario. Funziona contro qualsiasi insetto: dalle zanzare alle cimici sino alle formiche, passando per i topi. Con questo dispositivo è possibile anche dormire serenamente senza essere disturbati dal ronzio delle zanzare o di altri insetti.

Una formula esclusiva e originale

