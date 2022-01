Insetti invernali: quali sono e come allontanarli da casa

Gli insetti invernali sono una seccatura della quale liberarsi con l'utilizzo di soluzioni naturali. Scopriamo insieme quali sono le più efficaci.

Gli insetti invernali non nuocciono alla salute dell’uomo né a quella degli animali domestici che vivono con noi, ma sono ovunque e la loro presenza può persino diventare molesta. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanare gli insetti dalle nostre case, in modo sicuro, sia per la nostra che per la loro salute.

Insetti invernali in casa

Gli insetti sopravvivono alle rigide temperature invernali in modi differenti, così, mentre alcuni non sopravvivono affatto, ma seminano le loro uova per una nuova riproduzione (e ripopolamento) nei mesi successivi, altri trovano riparo all’interno delle foglie o sotto le cortecce degli altri, e altri ancora all’interno delle nostre abitazioni. Quest’abitudine inizia a manifestarsi già durante l’autunno, quando lungo i bordi delle pareti, ancora all’esterno delle nostre case, si iniziano ad intravedere le prime colonie alla ricerca di un rifugio caldo e sicuro.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono gli insetti invernali che invadono le nostre abitazioni, perché si riparano proprio nelle nostre case ed, eventualmente, come allontanarli da noi, in modo sicuro, sia per la loro stessa salute, sia per la nostra incolumità e di quella di eventuali animali domestici che vivono con noi,

Insetti invernali in casa: cause

Roditori, ragni, scarafaggi, cimici e ogni altro insetto tipicamente invernale, sebbene innocui per l’uomo e gli animali domestici, possono essere una vera e propria seccatura quando, letteralmente, colonizzano le nostre abitazioni private. Come per l’uomo la casa è un rifugio sicuro, così, anche per gli insetti invernali la nostra casa è un rifugio sicuro, un luogo in cui cercare riparo dal freddo e dalla pioggia invernale, un posto in cui trovare cibo, acqua e comfort, sotto diversi punti di vista.

Se, da un lato, è ormai evidente la ragione per cui tali insetti invernali decidono di trascorrere l’inverno in nostra compagnia, dall’altro, il nostro compito è quello di tenere le nostre case pulite e la nostra famiglia, inclusi gli amici a quattro zampe che vivono con noi, al sicuro. Come farlo? Attraverso dispositivi tecnologici, che non nuocciono assolutamente alla nostra salute, a quella dei nostri animali domestici e neppure a quella degli insetti invernali che, tutto sommato, non sono un pericolo per la nostra incolumità.

Insetti invernali: miglior rimedio

Ecopest è l’unica soluzione grazie alla quale liberarsi degli insetti invernali in modo semplice e sicuro, sia per la loro salute che per la nostra e quella dei nostri animali domestici. Sviluppato a partire da una tecnologia che si avvale degli ultrasuoni, fastidiosi per gli insetti invernali, ma non percepiti dall’orecchio umano e quello degli altri animali, Ecopest si rivela efficace, ecologico e sicuro per la salute umana e animale poiché non emana radiazioni né spruzza nell’aria sostanze chimiche.

Efficace lungo un raggio d’azione fino a 250 mq, Ecopest è attivo per tutte le 24 ore della giornata, contribuisce a tenere le nostre case pulite e sicure per noi e gli animali da compagnia che vivono con noi.

Grazie ai suoi benefici immediati, a raggio d’azione e alla totale sicurezza di utilizzo, è riconosciuto come il miglior rimedio naturale contro gli insetti in casa. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi dopo aver confermato i dati di spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione a 49,90 € anziché 79,90 €, per due dispositivi. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contrassegno, ovvero, in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.