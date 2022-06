Insulti a Martina Patti su TikTok: non era il suo profilo

Follia social dopo la morte della piccola Elena Del Pozzo. Sono arrivati numerosi insulti a Martina Patti su TikTok, ma non era il suo profilo.

Il nome di Martina Patti è diventato conosciuto a causa dell’omicidio della piccola Elena Del Pozzo. Una sua omonima è finita al centro dell’attenzione su TikTok, perché è stata pesantemente insultata da utenti che credevano fosse realmente la madre della bambina. “Perché hai ucciso tua figlia?” hanno scritto, continuando con una serie infinita di insulti. La giovane, che si chiama anche lei Martina Patti, è stata costretta ad intervenire per fare chiarezza.

“Non ce la faccio più vi giuro. Non voglio fare nemmeno hype su questa situazione, ma forse è giusto che lo dica a voce. È vero, ci sono delle coincidenze: mi chiamo Martina Patti, sono siciliana, ho 23 anni e sono all’ultimo anno di infermieristica. Ma ad oggi sono a Ferrara, non sono in carcere e non sono io. Non starei nemmeno qui a fare video, quindi basta, grazie!” ha dichiarato la ragazza, cercando di fermare la follia scoppiata sui social.

Scoppia la follia sui social dopo la morte della piccola Elena Del Pozzo, bambina uccisa dalla madre nella provincia di Catania. Sui social iniziano ad insultare Martina Patti, ma sbagliano profilo e insultano una ragazza che non c’entra nulla. Il nome è conosciuto nel mondo della cronaca per l’omicidio della piccola Elena. Martina Patti aveva denunciato il rapimento della figlia da parte di tre uomini, ma durante l’interrogatorio è crollata.

“Ho portato Elena in questo campo e le ho fatto del male e non ricordo altro” ha dichiarato la donna, che ha ucciso la figlia con 11 coltellate. La storia ha sconvolto due famiglie, quella della donna e quella del padre della piccola, Alessandro Nicodemo Del Pozzo, la comunità di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, e tutta l’Italia. Al punto che le persone hanno scatenato la loro rabbia contro la Martina Patti sbagliata.